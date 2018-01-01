Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
... ще напишу, що там, до тих розрахунків/пояснень, що кидали тут вчора/позавчора..... - що, якщо брати готове і зразу заселяти орендарів, то ви, навіть, в "плюсі" будете!(а не в мінусі отих 3-4% по ОВГЗ) - відповідно, якщо рахувати по депо(як хочу я), а не по ОВГЗ і враховувати "плече" з орендарів, то тут буде коливатись біля нуля..... - але, вже через 5років...... - ну далі, хто "в темі", то й знає!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
... ще напишу, що там, до тих розрахунків/пояснень, що кидали тут вчора/позавчора..... - що, якщо брати готове і зразу заселяти орендарів, то ви, навіть, в "плюсі" будете!(а не в мінусі отих 3-4% по ОВГЗ) - відповідно, якщо рахувати по депо(як хочу я), а не по ОВГЗ і враховувати "плече" з орендарів, то тут буде коливатись біля нуля..... - але, вже через 5років...... - ну далі, хто "в темі", то й знає!
Давай, Долярчик, дерзай! Набери кредитів, купиш собі будинок, новий автомобіль))) Закинеш торгівлю велосипедами)))
Може, й презЕдентом станеш?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
sequence написав: у меня один такой сообразительный знакомый взял в конце 2007 г. гостинку на Венике в кредит в швейцарских франках примерно за 80тыс. долларов, бо так було дешевше. Для первого взноса продал трешку в Запорожье - хватило на 50%. Сейчас торчит 1,5 млн. грн, и смысла отдавать не видит.
Знакомые влипли в похожую историю, примерно в то-же время куплен хрущ стоимостью 20куе в райцентре в кредит за швейцарские франки. Покупатель -типа с высшим фин.эконом. образованием и опытом работы на не последних должностях в банках. Типа умный. Результат: за эти годы фактически заплачено более 35 куе. С работы -уволили, банк закрыли. Квартиру забрали коллекторы. И еще что-то остались должны. Сейчас такая квартира стоит около 14-15куе. Ни денег ни квартиры.
... ще напишу, що там, до тих розрахунків/пояснень, що кидали тут вчора/позавчора..... - що, якщо брати готове і зразу заселяти орендарів, то ви, навіть, в "плюсі" будете!(а не в мінусі отих 3-4% по ОВГЗ) - відповідно, якщо рахувати по депо(як хочу я), а не по ОВГЗ і враховувати "плече" з орендарів, то тут буде коливатись біля нуля..... - але, вже через 5років...... - ну далі, хто "в темі", то й знає!
Давай, Долярчик, дерзай! Набери кредитів, купиш собі будинок, новий автомобіль))) Закинеш торгівлю велосипедами)))
Може, й презЕдентом станеш?
... хех, думаєш я даремно дивлюсь/слухаю отакі ютуб-ролики?