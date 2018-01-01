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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 08 тра, 2019 14:19
Долярчик написав:
...еееехххххх, 2 дні мусолили тут мою улюблену тему(про іпотекут/кредитне плече) і виявилось, що багато хто "не в темі"
- тут точно, "зрозуміти можут не всі... і лише не всі можуть це зрозуміти"©®™
Я был удивлен, что на финансовом форуме всерьез обсуждают убыточную схему, у которой нет ни одного сценария получить хоть минимальный выигрыш.
На пример расписать с цифрами по шагам, что он будет делать и какой получит выигрыш/проигрыш, чем если купить на свои, никто не смог этого сделать. Именно не смог, а не не захотел. Потому что люди не представляют сами, как это будет работать, поэтому пытаются нагнать односложное наукообразие.
Хотя один ответ был. Человек спутал кредит под 20% годовых с беспроцентной рассрочкой на 5 лет. На этом бы эту тему стоило закрыть.
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Vlad442
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Додано: Сер 08 тра, 2019 14:24
es77 написав:
Знакомые влипли в похожую историю
Человек стадное животное и, на самом деле, иррациональное в глубине души. В 2006-2007, когда все гребли кредиты, я чувствовал себя идиотом. Серьезно. Было некомфортное чувство, что все что-то знают, один я выпал из реальности. Еще бы пару лет этого потребительского безумства и, может, и я взял бы кредит в швейцарских франках.
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Vlad442
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Додано: Сер 08 тра, 2019 14:29
zzzzzz написав:
Пора новый кризис делать, что-то зарплаты средние сильно выросли )))
Не всегда все происходит по одному и тому же сценарию.
В первый раз источником кризиса был не столько мировой, который весь мир не так сильно ощутил, сколько похмелье после кредитного долларового бума. Во второй последствия безумной экономической политики 2010-2013, сжигания резервов ради фиксации курса и, самое главное, войны и потери территорий.
Сейчас ничего похожего, кроме разве что пузыря с ОВГЗ, нет на горизонте. Пока мы себя хорошо ведем, мировой капитализм поддержит от падения в бездну.
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Vlad442
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Додано: Сер 08 тра, 2019 14:33
Frant написав:
Олігарх говорить про те, що треба боротись з олігархами.
Вы знаете, в чем отличия богатого человека от олигарха?
В смычке богачей со властью. С одной стороны это способ себя защитить (единственный, если нет правового государства), с другой подоить это карманное государство, раз уж купил политиков. В промежутке 2014-2018 ни один "олигарх" на самом деле им не был.
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Vlad442
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Додано: Сер 08 тра, 2019 14:42
remark написав:investorkiev
Интересовался ценником:однуха 55.6кв.м 74тыс.у.е на 9-м, выше еще дороже, вид на больницу.
У этих однух, первой секции, вид полностью в жк альтер эго. Солнца не будет в них никогда. Ликвидные планировки с видом на коновальца очень большие от 60 метров. Пытаются распродать всё, что с видом на больницу. Народ про солнце вообще не в теме, в оп сказали, что я один узнавал за сторону света.
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hume
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Додано: Сер 08 тра, 2019 14:48
hume написав: remark написав:investorkiev
Интересовался ценником:однуха 55.6кв.м 74тыс.у.е на 9-м, выше еще дороже, вид на больницу.
У этих однух, первой секции, вид полностью в жк альтер эго. Солнца не будет в них никогда. Ликвидные планировки с видом на коновальца очень большие от 60 метров. Пытаются распродать всё, что с видом на больницу. Народ про солнце вообще не в теме, в оп сказали, что я один узнавал за сторону света.
А какая цена за что-то нормальное: треха с хорошим видом на высоком этаже?
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Додано: Сер 08 тра, 2019 14:54
Vlad442 написав: es77 написав:
Знакомые влипли в похожую историю
Человек стадное животное и, на самом деле, иррациональное в глубине души. В 2006-2007, когда все гребли кредиты, я чувствовал себя идиотом
. Серьезно. Было некомфортное чувство, что все что-то знают, один я выпал из реальности. Еще бы пару лет этого потребительского безумства и, может, и я взял бы кредит в швейцарских франках.
Было такое, да.
Против этого здорово помогают ручка, бумажка, калькулятор и трезвая оценка своей текущей фин.ситуации (и перспективной тоже, кстати).
Что-то доказать кричащим: "Бери кредит!" не представлялось возможным, даже с цифрами и готовыми расчётами на руках. Поэтому их приходилось просто посылать
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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