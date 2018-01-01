Додано: Сер 08 тра, 2019 14:19

Долярчик написав: ...еееехххххх, 2 дні мусолили тут мою улюблену тему(про іпотекут/кредитне плече) і виявилось, що багато хто "не в темі"

- тут точно, "зрозуміти можут не всі... і лише не всі можуть це зрозуміти"©®™ ...еееехххххх, 2 дні мусолили тут мою улюблену тему(про іпотекут/кредитне плече) і виявилось, що багато хто "не в темі"- тут точно, "зрозуміти можут не всі... і лише не всі можуть це зрозуміти"©®™

Я был удивлен, что на финансовом форуме всерьез обсуждают убыточную схему, у которой нет ни одного сценария получить хоть минимальный выигрыш.На пример расписать с цифрами по шагам, что он будет делать и какой получит выигрыш/проигрыш, чем если купить на свои, никто не смог этого сделать. Именно не смог, а не не захотел. Потому что люди не представляют сами, как это будет работать, поэтому пытаются нагнать односложное наукообразие.Хотя один ответ был. Человек спутал кредит под 20% годовых с беспроцентной рассрочкой на 5 лет. На этом бы эту тему стоило закрыть.