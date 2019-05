Додано: Сер 08 тра, 2019 14:54

Vlad442 написав: es77 написав: Знакомые влипли в похожую историю Знакомые влипли в похожую историю

Человек стадное животное и, на самом деле, иррациональное в глубине души. В 2006-2007, когда все гребли кредиты, я чувствовал себя идиотом . Серьезно. Было некомфортное чувство, что все что-то знают, один я выпал из реальности. Еще бы пару лет этого потребительского безумства и, может, и я взял бы кредит в швейцарских франках. Человек стадное животное и, на самом деле, иррациональное в глубине души. В 2006-2007,. Серьезно. Было некомфортное чувство, что все что-то знают, один я выпал из реальности. Еще бы пару лет этого потребительского безумства и, может, и я взял бы кредит в швейцарских франках.



Было такое, да.



Против этого здорово помогают ручка, бумажка, калькулятор и трезвая оценка своей текущей фин.ситуации (и перспективной тоже, кстати).



Что-то доказать кричащим: "Бери кредит!" не представлялось возможным, даже с цифрами и готовыми расчётами на руках. Поэтому их приходилось просто посылать Было такое, да.Против этого здорово помогают ручка, бумажка, калькулятор и трезвая оценка своей текущей фин.ситуации (и перспективной тоже, кстати).Что-то доказать кричащим: "Бери кредит!" не представлялось возможным, даже с цифрами и готовыми расчётами на руках. Поэтому их приходилось просто посылать

