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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 957958959960>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 140
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
42
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
14%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
19
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 14:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:...еееехххххх, 2 дні мусолили тут мою улюблену тему(про іпотекут/кредитне плече) і виявилось, що багато хто "не в темі"
- тут точно, "зрозуміти можут не всі... і лише не всі можуть це зрозуміти"©®™

Я был удивлен, что на финансовом форуме всерьез обсуждают убыточную схему, у которой нет ни одного сценария получить хоть минимальный выигрыш.
На пример расписать с цифрами по шагам, что он будет делать и какой получит выигрыш/проигрыш, чем если купить на свои, никто не смог этого сделать. Именно не смог, а не не захотел. Потому что люди не представляют сами, как это будет работать, поэтому пытаются нагнать односложное наукообразие.
Хотя один ответ был. Человек спутал кредит под 20% годовых с беспроцентной рассрочкой на 5 лет. На этом бы эту тему стоило закрыть.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 14:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  es77 написав:Знакомые влипли в похожую историю

Человек стадное животное и, на самом деле, иррациональное в глубине души. В 2006-2007, когда все гребли кредиты, я чувствовал себя идиотом. Серьезно. Было некомфортное чувство, что все что-то знают, один я выпал из реальности. Еще бы пару лет этого потребительского безумства и, может, и я взял бы кредит в швейцарских франках.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 14:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Пора новый кризис делать, что-то зарплаты средние сильно выросли )))

Не всегда все происходит по одному и тому же сценарию.
В первый раз источником кризиса был не столько мировой, который весь мир не так сильно ощутил, сколько похмелье после кредитного долларового бума. Во второй последствия безумной экономической политики 2010-2013, сжигания резервов ради фиксации курса и, самое главное, войны и потери территорий.
Сейчас ничего похожего, кроме разве что пузыря с ОВГЗ, нет на горизонте. Пока мы себя хорошо ведем, мировой капитализм поддержит от падения в бездну.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 14:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Олігарх говорить про те, що треба боротись з олігархами.

Вы знаете, в чем отличия богатого человека от олигарха?
В смычке богачей со властью. С одной стороны это способ себя защитить (единственный, если нет правового государства), с другой подоить это карманное государство, раз уж купил политиков. В промежутке 2014-2018 ни один "олигарх" на самом деле им не был.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 14:42

  remark написав:investorkiev
Интересовался ценником:однуха 55.6кв.м 74тыс.у.е на 9-м, выше еще дороже, вид на больницу.

У этих однух, первой секции, вид полностью в жк альтер эго. Солнца не будет в них никогда. Ликвидные планировки с видом на коновальца очень большие от 60 метров. Пытаются распродать всё, что с видом на больницу. Народ про солнце вообще не в теме, в оп сказали, что я один узнавал за сторону света.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 14:48

  hume написав:
  remark написав:investorkiev
Интересовался ценником:однуха 55.6кв.м 74тыс.у.е на 9-м, выше еще дороже, вид на больницу.

У этих однух, первой секции, вид полностью в жк альтер эго. Солнца не будет в них никогда. Ликвидные планировки с видом на коновальца очень большие от 60 метров. Пытаются распродать всё, что с видом на больницу. Народ про солнце вообще не в теме, в оп сказали, что я один узнавал за сторону света.

А какая цена за что-то нормальное: треха с хорошим видом на высоком этаже?
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 14:54

  Vlad442 написав:
  es77 написав:Знакомые влипли в похожую историю

Человек стадное животное и, на самом деле, иррациональное в глубине души. В 2006-2007, когда все гребли кредиты, я чувствовал себя идиотом. Серьезно. Было некомфортное чувство, что все что-то знают, один я выпал из реальности. Еще бы пару лет этого потребительского безумства и, может, и я взял бы кредит в швейцарских франках.


Было такое, да.

Против этого здорово помогают ручка, бумажка, калькулятор и трезвая оценка своей текущей фин.ситуации (и перспективной тоже, кстати).

Что-то доказать кричащим: "Бери кредит!" не представлялось возможным, даже с цифрами и готовыми расчётами на руках. Поэтому их приходилось просто посылать :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 15:47

  airmax78 написав:
  hume написав:
  remark написав:investorkiev
Интересовался ценником:однуха 55.6кв.м 74тыс.у.е на 9-м, выше еще дороже, вид на больницу.

У этих однух, первой секции, вид полностью в жк альтер эго. Солнца не будет в них никогда. Ликвидные планировки с видом на коновальца очень большие от 60 метров. Пытаются распродать всё, что с видом на больницу. Народ про солнце вообще не в теме, в оп сказали, что я один узнавал за сторону света.

А какая цена за что-то нормальное: треха с хорошим видом на высоком этаже?

Вы же понимаете, что меня такое не очень интересует. Кстати, при рассрочке с первым взносом 50% цена метра +7%, то есть ценники совсем не детские при условии того, что только копают яму и ждать 3 года, это в лучшем случае. Вариант так себе.

Кстати, это первый жк в котором увидел однухи на северную сторону.

ПС
На домике написали, что жк кардинал сдан.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 15:52

  Vlad442 написав:
  Frant написав:Олігарх говорить про те, що треба боротись з олігархами.

Вы знаете, в чем отличия богатого человека от олигарха?
В смычке богачей со властью. С одной стороны это способ себя защитить (единственный, если нет правового государства), с другой подоить это карманное государство, раз уж купил политиков. В промежутке 2014-2018 ни один "олигарх" на самом деле им не был.



ЗДрасьте.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 16:20

  hume написав:ПС
На домике написали, что жк кардинал сдан.

"Сдан" у Геоса означает, что где-то через годик +/- доведут до ума. Но по 27К за метр надо было брать не думая.
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