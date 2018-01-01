Общаюсь сейчас с одними дизайнерами из Москвы. В общем дословно: стоимость неплохого ремонта БЕЗ итальянской мебели и каких-то суперэксклюзивных материалов в Москве начинается минимум от 1200 баксов за метр. Чуть-чуть что-то по-интереснее (все еще никакой итальянской мебели) - уже от 1500 баксов.
Знакомая недавно закончила ремонт в новострое в Киеве. Ни-че-го особенного. Симпатично, современно, но не более того. Вся мебель - украинская. Уложилась в 1000 баксов на метре. Второй знакомый заканчивает ремонт. 700 баксов - до мебели еще не дошел.
Капец какой-то.