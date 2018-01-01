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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 958959960961>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 141
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
42
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
20
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 16:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Общаюсь сейчас с одними дизайнерами из Москвы. В общем дословно: стоимость неплохого ремонта БЕЗ итальянской мебели и каких-то суперэксклюзивных материалов в Москве начинается минимум от 1200 баксов за метр. Чуть-чуть что-то по-интереснее (все еще никакой итальянской мебели) - уже от 1500 баксов.
Знакомая недавно закончила ремонт в новострое в Киеве. Ни-че-го особенного. Симпатично, современно, но не более того. Вся мебель - украинская. Уложилась в 1000 баксов на метре. Второй знакомый заканчивает ремонт. 700 баксов - до мебели еще не дошел.
Капец какой-то.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 16:45

Если бабки некуда девать - можно и по 3000$ в метр выкинуть, а смысл?
Стены - краска, пол - ламинат/ковролин, мебель - Икеа, 150$/квадрат и в аренду!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 16:50

  airmax78 написав:Общаюсь сейчас с одними дизайнерами из Москвы.
Капец какой-то.

Это вместе с патроном туда собираетесь уезжать?
Вот что значит истинное атопудельнападёт :lol:
ДБК4 что плохо старается?
Есть у них оно,правда в панели,но есть,да и какая вам разница на счёт ремонтов тут,а там дорого,не для нищебродов понаехов :idea:
Ветку можно закрывать?
Один Доллярчик пытался вдохнуть схемами жизнь,но не вышло,у нас же до реальной и доступной ипотеки лет 30,если повезёт то наверное 20 :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 16:51

  asti написав:Если бабки некуда девать - можно и по 3000$ в метр выкинуть, а смысл?
Стены - краска, пол - ламинат/ковролин, мебель - Икеа, 150$/квадрат и в аренду!

дайте человеку зарисоваться,он всю жизнь прожил в бабушатниках :?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 16:57

потратив на ремонт цоколя 18000+- грн (включаючи новi холодильник, бойлер, пралка, лiчильник е.е. + б.у. велiк)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 17:04

  airmax78 написав:Общаюсь сейчас с одними дизайнерами из Москвы. В общем дословно: стоимость неплохого ремонта БЕЗ итальянской мебели и каких-то суперэксклюзивных материалов в Москве начинается минимум от 1200 баксов за метр. Чуть-чуть что-то по-интереснее (все еще никакой итальянской мебели) - уже от 1500 баксов.
Знакомая недавно закончила ремонт в новострое в Киеве. Ни-че-го особенного. Симпатично, современно, но не более того. Вся мебель - украинская. Уложилась в 1000 баксов на метре. Второй знакомый заканчивает ремонт. 700 баксов - до мебели еще не дошел.
Капец какой-то.

Сейчас прайс 350дол за квадрат без мебели (работа и материаллы, рабочий санузел) комфорт класса. Все остальное это уже перебор
vetalok
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 17:04

  asti написав:Если бабки некуда девать - можно и по 3000$ в метр выкинуть, а смысл?
Стены - краска, пол - ламинат/ковролин, мебель - Икеа, 150$/квадрат и в аренду!



Делаю ремонт с нуля, от строителей.

Со всем вместе (мебель, техника) планирую в 250$ на кв.м вложиться.

Но это экономно.

А Макс, шалун, с Москвой удивил. Куда едете устраиваться? В ОП Пик? МонАрх? Донстрой?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 17:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Макс, а от продажи вашей прэлэсти денег на что хватит? На двушку в Одинцово? Или возьмете ипотеку от Германа Грефа?

Что там по уровню цен на сегодня? Мониторили уже?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 17:13

  airmax78 написав:Знакомая недавно закончила ремонт в новострое в Киеве. Ни-че-го особенного. Симпатично, современно, но не более того. Вся мебель - украинская. Уложилась в 1000 баксов на метре. Второй знакомый заканчивает ремонт. 700 баксов - до мебели еще не дошел.
Капец какой-то.

Я чет не верю. В каком состоянии квартира хоть сдавалась? Материалы разве так подорожали? Посмотрела плитку Атем - вроде на том же уровне. Посмотрела обои производителя, который мне нравится, все также около 500 грн. за рулон. Клей для плитки также. Или материалы были Италия/Испания и иже с ними?
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 17:16

  investorkiev написав:
  asti написав:Если бабки некуда девать - можно и по 3000$ в метр выкинуть, а смысл?
Стены - краска, пол - ламинат/ковролин, мебель - Икеа, 150$/квадрат и в аренду!



Делаю ремонт с нуля, от строителей.

Со всем вместе (мебель, техника) планирую в 250$ на кв.м вложиться.

Но это экономно.

А Макс, шалун, с Москвой удивил. Куда едете устраиваться? В ОП Пик? МонАрх? Донстрой?

Нет, Максим, он не такой. Москвой интересовался просто так, для развития.
К оккупантам он ни за какие коврижки не поедет... ну разве что положат неплохую ЗП - тогда согласится, но с чувством глубочайшего омерзения
antey1969
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