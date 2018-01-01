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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 тра, 2019 16:35
Общаюсь сейчас с одними дизайнерами из Москвы. В общем дословно: стоимость неплохого ремонта БЕЗ итальянской мебели и каких-то суперэксклюзивных материалов в Москве начинается минимум от 1200 баксов за метр. Чуть-чуть что-то по-интереснее (все еще никакой итальянской мебели) - уже от 1500 баксов.
Знакомая недавно закончила ремонт в новострое в Киеве. Ни-че-го особенного. Симпатично, современно, но не более того. Вся мебель - украинская. Уложилась в 1000 баксов на метре. Второй знакомый заканчивает ремонт. 700 баксов - до мебели еще не дошел.
Капец какой-то.
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airmax78
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Додано: Сер 08 тра, 2019 16:45
Если бабки некуда девать - можно и по 3000$ в метр выкинуть, а смысл?
Стены - краска, пол - ламинат/ковролин, мебель - Икеа, 150$/квадрат и в аренду!
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asti
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Додано: Сер 08 тра, 2019 16:50
airmax78 написав:
Общаюсь сейчас с одними дизайнерами из Москвы.
Капец какой-то.
Это вместе с патроном туда собираетесь уезжать?
Вот что значит истинное атопудельнападёт
ДБК4 что плохо старается?
Есть у них оно,правда в панели,но есть,да и какая вам разница на счёт ремонтов тут,а там дорого,не для нищебродов понаехов
Ветку можно закрывать?
Один Доллярчик пытался вдохнуть схемами жизнь,но не вышло,у нас же до реальной и доступной ипотеки лет 30,если повезёт то наверное 20
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Сер 08 тра, 2019 16:51
asti написав:
Если бабки некуда девать - можно и по 3000$ в метр выкинуть, а смысл?
Стены - краска, пол - ламинат/ковролин, мебель - Икеа, 150$/квадрат и в аренду!
дайте человеку зарисоваться,он всю жизнь прожил в бабушатниках
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Сер 08 тра, 2019 16:57
потратив на ремонт цоколя 18000+- грн (включаючи новi холодильник, бойлер, пралка, лiчильник е.е. + б.у. велiк)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Сер 08 тра, 2019 17:04
airmax78 написав:
Общаюсь сейчас с одними дизайнерами из Москвы. В общем дословно: стоимость неплохого ремонта БЕЗ итальянской мебели и каких-то суперэксклюзивных материалов в Москве начинается минимум от 1200 баксов за метр. Чуть-чуть что-то по-интереснее (все еще никакой итальянской мебели) - уже от 1500 баксов.
Знакомая недавно закончила ремонт в новострое в Киеве. Ни-че-го особенного. Симпатично, современно, но не более того. Вся мебель - украинская. Уложилась в 1000 баксов на метре. Второй знакомый заканчивает ремонт. 700 баксов - до мебели еще не дошел.
Капец какой-то.
Сейчас прайс 350дол за квадрат без мебели (работа и материаллы, рабочий санузел) комфорт класса. Все остальное это уже перебор
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vetalok
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Додано: Сер 08 тра, 2019 17:04
asti написав:
Если бабки некуда девать - можно и по 3000$ в метр выкинуть, а смысл?
Стены - краска, пол - ламинат/ковролин, мебель - Икеа, 150$/квадрат и в аренду!
Делаю ремонт с нуля, от строителей.
Со всем вместе (мебель, техника) планирую в 250$ на кв.м вложиться.
Но это экономно.
А Макс, шалун, с Москвой удивил. Куда едете устраиваться? В ОП Пик? МонАрх? Донстрой?
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investorkiev
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Додано: Сер 08 тра, 2019 17:08
Макс, а от продажи вашей прэлэсти денег на что хватит? На двушку в Одинцово? Или возьмете ипотеку от Германа Грефа?
Что там по уровню цен на сегодня? Мониторили уже?
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investorkiev
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Додано: Сер 08 тра, 2019 17:13
airmax78 написав:
Знакомая недавно закончила ремонт в новострое в Киеве. Ни-че-го особенного. Симпатично, современно, но не более того. Вся мебель - украинская. Уложилась в 1000 баксов на метре. Второй знакомый заканчивает ремонт. 700 баксов - до мебели еще не дошел.
Капец какой-то.
Я чет не верю. В каком состоянии квартира хоть сдавалась? Материалы разве так подорожали? Посмотрела плитку Атем - вроде на том же уровне. Посмотрела обои производителя, который мне нравится, все также около 500 грн. за рулон. Клей для плитки также. Или материалы были Италия/Испания и иже с ними?
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Natt
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Додано: Сер 08 тра, 2019 17:16
investorkiev написав: asti написав:
Если бабки некуда девать - можно и по 3000$ в метр выкинуть, а смысл?
Стены - краска, пол - ламинат/ковролин, мебель - Икеа, 150$/квадрат и в аренду!
Делаю ремонт с нуля, от строителей.
Со всем вместе (мебель, техника) планирую в 250$ на кв.м вложиться.
Но это экономно.
А Макс, шалун, с Москвой удивил. Куда едете устраиваться? В ОП Пик? МонАрх? Донстрой?
Нет, Максим, он не такой. Москвой интересовался просто так, для развития.
К оккупантам он ни за какие коврижки не поедет... ну разве что положат неплохую ЗП - тогда согласится, но с чувством глубочайшего омерзения
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antey1969
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