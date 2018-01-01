Цена истинных патриотов выражается в российских рублях
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Додано: Сер 08 тра, 2019 17:35
Цена истинных патриотов выражается в российских рублях
Живите своим умом!
Додано: Сер 08 тра, 2019 18:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Хотя Москва в плане урбанистики - недосягаемое будущее для Киева.
«90% москвичей должны жить в пешей доступности к станции метро.» и точка. Сказал их мер и как отрезал. В итоге по 20 станций метро в год.
Додано: Сер 08 тра, 2019 18:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
О как 75% возбудились. И давай друг дружку лайкать. Общаюсь с московскими дизайнерами, потому что киевские на ютьюбе отсутствуют. А те что присутствуют - уровень кхе-кхе. А московские - такие живенькие, отзывчивые. Но, пля, пипец какие дорогие.
В Москву не собираюсь. Неспешно пакую чемоданы. Ремонтами интересуюсь по инерции.
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