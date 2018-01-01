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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 958959960961

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 141
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
42
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
20
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 17:35

  antey1969 написав:Нет, Максим, он не такой. Москвой интересовался просто так, для развития.
К оккупантам он ни за какие коврижки не поедет... ну разве что положат неплохую ЗП - тогда согласится, но с чувством глубочайшего омерзения


Цена истинных патриотов выражается в российских рублях :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 18:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хотя Москва в плане урбанистики - недосягаемое будущее для Киева.
«90% москвичей должны жить в пешей доступности к станции метро.» и точка. Сказал их мер и как отрезал. В итоге по 20 станций метро в год.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 18:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

О как 75% возбудились. И давай друг дружку лайкать. Общаюсь с московскими дизайнерами, потому что киевские на ютьюбе отсутствуют. А те что присутствуют - уровень кхе-кхе. А московские - такие живенькие, отзывчивые. Но, пля, пипец какие дорогие.
В Москву не собираюсь. Неспешно пакую чемоданы. Ремонтами интересуюсь по инерции.
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