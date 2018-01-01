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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 959960961962>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 141
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
42
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
20
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 17:35

  antey1969 написав:Нет, Максим, он не такой. Москвой интересовался просто так, для развития.
К оккупантам он ни за какие коврижки не поедет... ну разве что положат неплохую ЗП - тогда согласится, но с чувством глубочайшего омерзения


Цена истинных патриотов выражается в российских рублях :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 18:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хотя Москва в плане урбанистики - недосягаемое будущее для Киева.
«90% москвичей должны жить в пешей доступности к станции метро.» и точка. Сказал их мер и как отрезал. В итоге по 20 станций метро в год.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 18:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

О как 75% возбудились. И давай друг дружку лайкать. Общаюсь с московскими дизайнерами, потому что киевские на ютьюбе отсутствуют. А те что присутствуют - уровень кхе-кхе. А московские - такие живенькие, отзывчивые. Но, пля, пипец какие дорогие.
В Москву не собираюсь. Неспешно пакую чемоданы. Ремонтами интересуюсь по инерции.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 18:37

  investorkiev написав:Хотя Москва в плане урбанистики - недосягаемое будущее для Киева.
«90% москвичей должны жить в пешей доступности к станции метро.» и точка. Сказал их мер и как отрезал. В итоге по 20 станций метро в год.

Натаха, что ещё в Киеве делаешь?
Или уровень Масквабада не тянешь? :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 18:40

  UA написав:В итоге по 20 станций метро в год.

при наличии нормальных хайвеев, рейковый транспорт не обязателен. :roll:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 18:42

UA, ну к Москве можно относиться по-разному, и я думаю, вряд ли тут кто-то симпатизирует той стороне в свете событий последних 5 лет. Но давайте будем объективными - мы и рядом (не валялись) не копались в плане развития метро.
Востаннє редагувалось Natt в Сер 08 тра, 2019 19:05, всього редагувалось 1 раз.
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 19:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:Но давайте будем объективными - мы и рядом (не валялись) не копались в плане развития метро.


Це не так:
Київ // Москва
Населення 3М // 12М
Кількість станцій 52 (з 1960 року) // 223 (з 1935 року)
Добовий пасажиропотік 1.4М // 6.5М
ced
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 19:48

  Понаехал написав:
  UA написав:В итоге по 20 станций метро в год.

при наличии нормальных хайвеев, рейковый транспорт не обязателен. :roll:

В Киеве только у 25% населения есть авто, в остальной Украине ситуация намного хуже. Что делать с остальными?
Нам бы метро как в Париже, более 300 станций на меньшее население...

Добавлю сюда Париж
  ced написав:Це не так:
Київ // Москва // Париж
Населення 3М // 12М // 2М
Кількість станцій 52 (з 1960 року) // 223 (з 1935 року) // 303 (з 1900 року)
Добовий пасажиропотік 1.4М // 6.5М // 4.1М
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 19:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

С Парижем не все так однозначно.

Агломерация
10 620 000 человек (2011)
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 20:11

... за крок до перевороту думок ©

  somilitark написав:Один Доллярчик пытался вдохнуть схемами жизнь,но не вышло,у нас же до реальной и доступной ипотеки лет 30,если повезёт то наверное 20

... нічо.... зате я зрозумів, що та ніша ще не зовсім зайнята :wink:

п. с.
... там реально виходить "і вівці цілі і вовки - ситі" - тобто: і початкові кошти через 5р. ті самі на рках і квартира/квартири вже з ремонтом і обжиті "дармові" :idea:
  airmax78 написав:Общаюсь с московскими дизайнерами, потому что киевские на ютьюбе отсутствуют.

... отут, Макс правий!
- біда, немає подібного УКРАЇНСЬКОГО продукту!!!
- я скільки тут питаю/прошу: покажіть мені аналог такого УКРАЇНСЬКОГО продукту?!


...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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