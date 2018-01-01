Цена истинных патриотов выражается в российских рублях
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Додано: Сер 08 тра, 2019 17:35
Цена истинных патриотов выражается в российских рублях
Живите своим умом!
Додано: Сер 08 тра, 2019 18:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Хотя Москва в плане урбанистики - недосягаемое будущее для Киева.
«90% москвичей должны жить в пешей доступности к станции метро.» и точка. Сказал их мер и как отрезал. В итоге по 20 станций метро в год.
Додано: Сер 08 тра, 2019 18:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
О как 75% возбудились. И давай друг дружку лайкать. Общаюсь с московскими дизайнерами, потому что киевские на ютьюбе отсутствуют. А те что присутствуют - уровень кхе-кхе. А московские - такие живенькие, отзывчивые. Но, пля, пипец какие дорогие.
В Москву не собираюсь. Неспешно пакую чемоданы. Ремонтами интересуюсь по инерции.
Додано: Сер 08 тра, 2019 18:37
Додано: Сер 08 тра, 2019 18:40
Додано: Сер 08 тра, 2019 18:42
UA, ну к Москве можно относиться по-разному, и я думаю, вряд ли тут кто-то симпатизирует той стороне в свете событий последних 5 лет. Но давайте будем объективными - мы и рядом (не валялись) не копались в плане развития метро.
Востаннє редагувалось Natt в Сер 08 тра, 2019 19:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 08 тра, 2019 19:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 08 тра, 2019 19:48
В Киеве только у 25% населения есть авто, в остальной Украине ситуация намного хуже. Что делать с остальными?
Нам бы метро как в Париже, более 300 станций на меньшее население...
Добавлю сюда Париж
Додано: Сер 08 тра, 2019 19:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
С Парижем не все так однозначно.
Агломерация
10 620 000 человек (2011)
Додано: Сер 08 тра, 2019 20:11
... за крок до перевороту думок ©
... нічо.... зате я зрозумів, що та ніша ще не зовсім зайнята
п. с.
... там реально виходить "і вівці цілі і вовки - ситі" - тобто: і початкові кошти через 5р. ті самі на рках і квартира/квартири вже з ремонтом і обжиті "дармові"
... отут, Макс правий!
- біда, немає подібного УКРАЇНСЬКОГО продукту!!!
- я скільки тут питаю/прошу: покажіть мені аналог такого УКРАЇНСЬКОГО продукту?!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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