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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 959960961962

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 141
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
42
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
20
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 20:23

  Natt написав:UA, ну к Москве можно относиться по-разному, и я думаю, вряд ли тут кто-то симпатизирует той стороне в свете событий последних 5 лет. Но давайте будем объективными - мы и рядом (не валялись) не копались в плане развития метро.
Поддерживаю. В Москве, в отличие от Киева метро присутствует во всех районах. А в Киеве - сами знаете - огромные жилмассивы Троещина, Виноградарь, Борщага, Соломенка без метро - фактически пол Киева. Для 'європейської столиці' это позор!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 20:26

  hume написав:
  remark написав:investorkiev
Интересовался ценником:однуха 55.6кв.м 74тыс.у.е на 9-м, выше еще дороже, вид на больницу.

У этих однух, первой секции, вид полностью в жк альтер эго. Солнца не будет в них никогда. Ликвидные планировки с видом на коновальца очень большие от 60 метров. Пытаются распродать всё, что с видом на больницу. Народ про солнце вообще не в теме, в оп сказали, что я один узнавал за сторону света.



Брешут, я тоже спрашивал за сторону света. Ну а потом подъехал на место и понял что однухи на коновальца это ад, мало того что на Коновальца, так ещё и южные.

Пс. Там на 3 этаже были парочку однух( 3 этаж не типовый). Так вот были однушки по 41 и 46м2, но их было всего 4 квартиры на два дома.
Кстати, 55м2 в первой секции не так уж и в альтер эго, они над госпиталем будут, до альтер эго есть расстояние
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Жека79
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 20:40

  investorkiev написав:С Парижем не все так однозначно.

Агломерация
10 620 000 человек (2011)

...с языка сняли...
но это очередное подтверждение уровня "аудитора из БИГ4" :shock:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 20:46

  Прохожий написав:
  investorkiev написав:С Парижем не все так однозначно.

Агломерация
10 620 000 человек (2011)

...с языка сняли...
но это очередное подтверждение уровня "аудитора из БИГ4" :shock:


Вам веломост уже почти построили, чего вам еще не хватает ? Радуйтесь великому меру :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 21:05

  Прохожий написав:
  investorkiev написав:С Парижем не все так однозначно.

Агломерация
10 620 000 человек (2011)

...с языка сняли...

А прокуроришка даже не знает, что и у Киева и у Москвы тоже есть агломерация :mrgreen:
BIGor
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