Поддерживаю. В Москве, в отличие от Киева метро присутствует во всех районах. А в Киеве - сами знаете - огромные жилмассивы Троещина, Виноградарь, Борщага, Соломенка без метро - фактически пол Киева. Для 'європейської столиці' это позор!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 тра, 2019 20:23
Поддерживаю. В Москве, в отличие от Киева метро присутствует во всех районах. А в Киеве - сами знаете - огромные жилмассивы Троещина, Виноградарь, Борщага, Соломенка без метро - фактически пол Киева. Для 'європейської столиці' это позор!
Додано: Сер 08 тра, 2019 20:26
Брешут, я тоже спрашивал за сторону света. Ну а потом подъехал на место и понял что однухи на коновальца это ад, мало того что на Коновальца, так ещё и южные.
Пс. Там на 3 этаже были парочку однух( 3 этаж не типовый). Так вот были однушки по 41 и 46м2, но их было всего 4 квартиры на два дома.
Кстати, 55м2 в первой секции не так уж и в альтер эго, они над госпиталем будут, до альтер эго есть расстояние
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Сер 08 тра, 2019 20:40
...с языка сняли...
но это очередное подтверждение уровня "аудитора из БИГ4"
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 08 тра, 2019 20:46
Вам веломост уже почти построили, чего вам еще не хватает ? Радуйтесь великому меру
Живите своим умом!
Додано: Сер 08 тра, 2019 21:05
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