Поддерживаю. В Москве, в отличие от Киева метро присутствует во всех районах. А в Киеве - сами знаете - огромные жилмассивы Троещина, Виноградарь, Борщага, Соломенка без метро - фактически пол Киева. Для 'європейської столиці' это позор!
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Додано: Сер 08 тра, 2019 20:23
Поддерживаю. В Москве, в отличие от Киева метро присутствует во всех районах. А в Киеве - сами знаете - огромные жилмассивы Троещина, Виноградарь, Борщага, Соломенка без метро - фактически пол Киева. Для 'європейської столиці' это позор!
Додано: Сер 08 тра, 2019 20:26
Брешут, я тоже спрашивал за сторону света. Ну а потом подъехал на место и понял что однухи на коновальца это ад, мало того что на Коновальца, так ещё и южные.
Пс. Там на 3 этаже были парочку однух( 3 этаж не типовый). Так вот были однушки по 41 и 46м2, но их было всего 4 квартиры на два дома.
Кстати, 55м2 в первой секции не так уж и в альтер эго, они над госпиталем будут, до альтер эго есть расстояние
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Сер 08 тра, 2019 20:40
...с языка сняли...
но это очередное подтверждение уровня "аудитора из БИГ4"
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 08 тра, 2019 20:46
Вам веломост уже почти построили, чего вам еще не хватает ? Радуйтесь великому меру
Живите своим умом!
Додано: Сер 08 тра, 2019 21:05
Додано: Сер 08 тра, 2019 22:06
Я уже несколько раз говорил, что электроавто и беспилотные такси могут перевернуть с ног на голову понятия о локациях. А если еще будет тотальный автоматизированный контроль траффика...
Будущее может оказаться ближе, чем кажется.
Особенно понравилась идея приехать на работу и сдать свою машину под такси. Лег спать в Ирпене, а машина на Трое возит пассажиров и деньги зарабатывает. Идеальный пассивный доход. Как только технологии достигнут нужного уровня, армия частных инвесторов освоит эту тему.
Додано: Сер 08 тра, 2019 22:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
первичка лежит и не шевелится... Аркада шатается
Додано: Сер 08 тра, 2019 22:16
в киеве нужны мосты
Додано: Сер 08 тра, 2019 22:29
О чем ты? Во всех ОП цены выросли, и куча народу.
В Варшавском только выходит в продажу 8 очередь, от 21000грн/м, а инвесторы уже в очередь пишутся за однушками 35м.
Зачем оно им правда- не пойму, может думают что до цен Берлина дойдет...
Я дороже 25куе вообще не вижу смысла квартиру в Киеве покупать...
Додано: Сер 08 тра, 2019 22:41
Скорее произойдет другое: Нафига все сотрудники каждый день собираются вместе в офисе?
Это же не конвейер на заводе.
(На заводах в Киеве всё ещё работает несколько тысяч человек, но это решают)
Пример банка совсем без физических отделений уже есть, даже в Украине.
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