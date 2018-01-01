Додано: Сер 08 тра, 2019 20:26

hume написав: remark написав: investorkiev

Интересовался ценником:однуха 55.6кв.м 74тыс.у.е на 9-м, выше еще дороже, вид на больницу. Интересовался ценником:однуха 55.6кв.м 74тыс.у.е на 9-м, выше еще дороже, вид на больницу.

У этих однух, первой секции, вид полностью в жк альтер эго. Солнца не будет в них никогда. Ликвидные планировки с видом на коновальца очень большие от 60 метров. Пытаются распродать всё, что с видом на больницу. Народ про солнце вообще не в теме, в оп сказали, что я один узнавал за сторону света. У этих однух, первой секции, вид полностью в жк альтер эго. Солнца не будет в них никогда. Ликвидные планировки с видом на коновальца очень большие от 60 метров. Пытаются распродать всё, что с видом на больницу. Народ про солнце вообще не в теме, в оп сказали, что я один узнавал за сторону света.

Брешут, я тоже спрашивал за сторону света. Ну а потом подъехал на место и понял что однухи на коновальца это ад, мало того что на Коновальца, так ещё и южные.Пс. Там на 3 этаже были парочку однух( 3 этаж не типовый). Так вот были однушки по 41 и 46м2, но их было всего 4 квартиры на два дома.Кстати, 55м2 в первой секции не так уж и в альтер эго, они над госпиталем будут, до альтер эго есть расстояние