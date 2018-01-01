Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Natt написав:UA, ну к Москве можно относиться по-разному, и я думаю, вряд ли тут кто-то симпатизирует той стороне в свете событий последних 5 лет. Но давайте будем объективными - мы и рядом (не валялись) не копались в плане развития метро.
Поддерживаю. В Москве, в отличие от Киева метро присутствует во всех районах. А в Киеве - сами знаете - огромные жилмассивы Троещина, Виноградарь, Борщага, Соломенка без метро - фактически пол Киева. Для 'європейської столиці' это позор!
remark написав:investorkiev Интересовался ценником:однуха 55.6кв.м 74тыс.у.е на 9-м, выше еще дороже, вид на больницу.
У этих однух, первой секции, вид полностью в жк альтер эго. Солнца не будет в них никогда. Ликвидные планировки с видом на коновальца очень большие от 60 метров. Пытаются распродать всё, что с видом на больницу. Народ про солнце вообще не в теме, в оп сказали, что я один узнавал за сторону света.
Брешут, я тоже спрашивал за сторону света. Ну а потом подъехал на место и понял что однухи на коновальца это ад, мало того что на Коновальца, так ещё и южные.
Пс. Там на 3 этаже были парочку однух( 3 этаж не типовый). Так вот были однушки по 41 и 46м2, но их было всего 4 квартиры на два дома. Кстати, 55м2 в первой секции не так уж и в альтер эго, они над госпиталем будут, до альтер эго есть расстояние
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Я уже несколько раз говорил, что электроавто и беспилотные такси могут перевернуть с ног на голову понятия о локациях. А если еще будет тотальный автоматизированный контроль траффика...
Будущее может оказаться ближе, чем кажется. https://www.segodnya.ua/economics/avto/ ... 58176.html Особенно понравилась идея приехать на работу и сдать свою машину под такси. Лег спать в Ирпене, а машина на Трое возит пассажиров и деньги зарабатывает. Идеальный пассивный доход. Как только технологии достигнут нужного уровня, армия частных инвесторов освоит эту тему.
Vlad442 написав:Я уже несколько раз говорил, что электроавто и беспилотные такси могут перевернуть с ног на голову понятия о локациях. А если еще будет тотальный автоматизированный контроль траффика...
Будущее может оказаться ближе, чем кажется. https://www.segodnya.ua/economics/avto/ ... 58176.html Особенно понравилась идея приехать на работу и сдать свою машину под такси. Лег спать в Ирпене, а машина на Трое возит пассажиров и деньги зарабатывает. Идеальный пассивный доход. Как только технологии достигнут нужного уровня, армия частных инвесторов освоит эту тему.
Vlad442 написав:Я уже несколько раз говорил, что электроавто и беспилотные такси могут перевернуть с ног на голову понятия о локациях. А если еще будет тотальный автоматизированный контроль траффика...
Будущее может оказаться ближе, чем кажется. https://www.segodnya.ua/economics/avto/ ... 58176.html Особенно понравилась идея приехать на работу и сдать свою машину под такси. Лег спать в Ирпене, а машина на Трое возит пассажиров и деньги зарабатывает. Идеальный пассивный доход. Как только технологии достигнут нужного уровня, армия частных инвесторов освоит эту тему.
Скорее произойдет другое: Нафига все сотрудники каждый день собираются вместе в офисе? Это же не конвейер на заводе. (На заводах в Киеве всё ещё работает несколько тысяч человек, но это решают) Пример банка совсем без физических отделений уже есть, даже в Украине.