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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 тра, 2019 22:46
investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
первичка лежит и не шевелится... Аркада шатается
О чем ты? Во всех ОП цены выросли, и куча народу.
В Варшавском только выходит в продажу 8 очередь, от 21000грн/м, а инвесторы уже в очередь пишутся за однушками 35м.
Зачем оно им правда- не пойму, может думают что до цен Берлина дойдет...
Я дороже 25куе вообще не вижу смысла квартиру в Киеве покупать...
Натаха, Берлин очень разный
До уровня некоторых районов может и приблизится.
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Додано: Сер 08 тра, 2019 22:47
UA написав:
Скорее произойдет другое: Нафига все сотрудники каждый день собираются вместе в офисе?
Это же не конвейер на заводе.
(На заводах в Киеве всё ещё работает несколько тысяч человек, но это решают)
Пример банка совсем без физических отделений уже есть, даже в Украине.
Технологии связи позволяли организовать удаленную работу еще 10-15 лет назад, но что-то сильно эта тема не продвинулась. Могу предположить почему, но не буду засорять ветку.
Банк без физических отделений это не значит, что вся техподтержка и IT не сидят в одном месте. И вряд ли это место в пгт под Полтавой, где трудно найти достаточный запас квалифицированных работников.
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Vlad442
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Додано: Сер 08 тра, 2019 22:49
Альтернативы урбанизации нет! Нигде в мире не происходят обратные процессы.
Так что понаехи будут кормить и поить лендлордов еще долго.
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investorkiev
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Додано: Сер 08 тра, 2019 22:57
investorkiev написав:
Альтернативы урбанизации нет! Нигде в мире не происходят обратные процессы.
Так что понаехи будут кормить и поить лендлордов еще долго.
Урбанизация уже настигла 70% населения планеты.
МВА не учит быть хотя бы на шаг впереди конкурентов?
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Додано: Сер 08 тра, 2019 22:59
investorkiev написав:
Альтернативы урбанизации нет! Нигде в мире не происходят обратные процессы.
Так что понаехи будут кормить и поить лендлордов еще долго.
По мере интеграции Украину в Европу роль Киева будет падать. Нужно будет поймать момент для выхода, когда начнутся европейские цены, но Киев еще не станет рядовым городом Европы. Индикатор это возрождение ипотеки. Когда 20-30% сделок будут в кредит, пора выходить в кеш.
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Vlad442
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Додано: Сер 08 тра, 2019 23:02
investorkiev написав:
Альтернативы урбанизации нет!
Как доступность авиаперелетов переформатировала индустрию отдыха (Крым был обречен и умирал как туристический центр задолго до оккупации), так и развитие технологий транспорта может привести к началу расселения городов. Может это будет через 10 лет, может через 50.
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Vlad442
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Додано: Сер 08 тра, 2019 23:07
Vlad442 написав: investorkiev написав:
Альтернативы урбанизации нет!
Как доступность авиаперелетов переформатировала индустрию отдыха (Крым был обречен и умирал как туристический центр задолго до оккупации), так и развитие технологий транспорта может привести к началу расселения городов. Может это будет через 10 лет, может через 50.
Есть ещё момент. Не думали что произойдет с городом Киевом при отключении электроэнергии на недельку? А зимой?
У государства просто нет ресурсов развернуть столь масштабную спасательную операцию.
Как изменятся предпочтения людей к месту проживания, если нечто подобное произойдет.
Востаннє редагувалось UA
в Сер 08 тра, 2019 23:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 08 тра, 2019 23:08
Vlad442 написав: investorkiev написав:
Альтернативы урбанизации нет!
Как доступность авиаперелетов переформатировала индустрию отдыха (Крым был обречен и умирал как туристический центр задолго до оккупации), так и развитие технологий транспорта может привести к началу расселения городов. Может это будет через 10 лет, может через 50.
Типа по гиперлупу ИТшник будет из Конотопа ездить на работу в Киев?
А на выходных - гиперлупом - в кино?
А зуб полечить - гиперлупом к стоматологу?
А на свидание - гиперлупом?
В том то и прикол Киева что тут все под рукой - и работа, и развлечения, и кино, и театры, и аэропорты.
Курсы йоги в Конотопе есть? Ну может и есть одни на весь город. А курсы бгхават-йоги? То то же!
Я скорее поверю в вашу концепцию домов-городов в виде куба с ребром километр лет через 100, чем что города потеряют значение. Уже лет 500 как все тянутся в города, на наш век хватит.
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investorkiev
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Додано: Сер 08 тра, 2019 23:11
UA написав: Vlad442 написав: investorkiev написав:
Альтернативы урбанизации нет!
Как доступность авиаперелетов переформатировала индустрию отдыха (Крым был обречен и умирал как туристический центр задолго до оккупации), так и развитие технологий транспорта может привести к началу расселения городов. Может это будет через 10 лет, может через 50.
Есть ещё момент. Не думали что произойдет с городом Киевом при отключении электроэнергии на недельку? А зимой?
У государства просто нет ресурсов развернуть столь масштабную спасательную операцию.
Дело в том что будет ..опа, но народ за неделю не уедет в Германию поголовно.
Как привыкли жить в омне, так и будут жить. Будут палить лучины, и аренду кешем отдавать (приват24 и моно работать без э/э не будут).
Вон во всяких Смелах уже давно нет отопления, может и э/э.
Но в любом случае сначала отключат 100 Смел и Конотопов, а потом уже Киев.
Пока толстый схудне, худой сдохнет.
Худой в данном случае - вся остальная Украина.
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investorkiev
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Додано: Сер 08 тра, 2019 23:14
UA написав:
Есть ещё момент. Не думали что произойдет с городом Киевом при отключении электроэнергии на недельку? А зимой?
У государства просто нет ресурсов развернуть столь масштабную спасательную операцию.
Фурами будут завозить генераторы, которые будут дырчать на балконах. Ржавые бензовозы на разлив продавать соляру во дворах. Ушлые соседи продавать другим свет для лампочки за полбензина.
Мы скоро будем в Европе, где такой фигни нет. Обеспечить бесперебойное функционирование коммуникаций даже аграрная держава сможет. Тем более в столице.
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Vlad442
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