Додано: Сер 08 тра, 2019 23:08

Vlad442 написав: investorkiev написав: Альтернативы урбанизации нет! Альтернативы урбанизации нет!

Как доступность авиаперелетов переформатировала индустрию отдыха (Крым был обречен и умирал как туристический центр задолго до оккупации), так и развитие технологий транспорта может привести к началу расселения городов. Может это будет через 10 лет, может через 50. Как доступность авиаперелетов переформатировала индустрию отдыха (Крым был обречен и умирал как туристический центр задолго до оккупации), так и развитие технологий транспорта может привести к началу расселения городов. Может это будет через 10 лет, может через 50.

Типа по гиперлупу ИТшник будет из Конотопа ездить на работу в Киев?А на выходных - гиперлупом - в кино?А зуб полечить - гиперлупом к стоматологу?А на свидание - гиперлупом?В том то и прикол Киева что тут все под рукой - и работа, и развлечения, и кино, и театры, и аэропорты.Курсы йоги в Конотопе есть? Ну может и есть одни на весь город. А курсы бгхават-йоги? То то же!Я скорее поверю в вашу концепцию домов-городов в виде куба с ребром километр лет через 100, чем что города потеряют значение. Уже лет 500 как все тянутся в города, на наш век хватит.