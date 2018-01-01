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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 тра, 2019 23:20
investorkiev написав:
Дело в том что будет ..опа, но народ за неделю не уедет в Германию поголовно.
Как привыкли жить в омне, так и будут жить. Будут палить лучины, и аренду кешем отдавать (приват24 и моно работать без э/э не будут).
Натаха, ты просто не понимаешь что такое большой город без электричества.
Мародерство, каннибализм
Вот поймает тебя Тролло, прижмет к стенке с вопросом "Где бутылка вискаря?" А в полицию не позвонишь т.к. не работает связь. И вообще, полиция разбежалась спасать свои семьи.
ПС. Газа и воды без электричества тоже не будет.
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Додано: Сер 08 тра, 2019 23:37
UA, приведи пример за последние 30 лет хоть одного города размером с Киев, который бы месяц просидел полностью без э/э.
Думаю даже в Дамаске и Багдаде такого не было.
Так что не нагнетай. Купи путевочку, сьезди на море, за счет арендаторов конечно.
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investorkiev
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