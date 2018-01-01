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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 961962963964

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 141
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
42
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
20
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 23:20

  investorkiev написав:Дело в том что будет ..опа, но народ за неделю не уедет в Германию поголовно.

Как привыкли жить в омне, так и будут жить. Будут палить лучины, и аренду кешем отдавать (приват24 и моно работать без э/э не будут).

Натаха, ты просто не понимаешь что такое большой город без электричества.
Мародерство, каннибализм :mrgreen:
Вот поймает тебя Тролло, прижмет к стенке с вопросом "Где бутылка вискаря?" А в полицию не позвонишь т.к. не работает связь. И вообще, полиция разбежалась спасать свои семьи.
ПС. Газа и воды без электричества тоже не будет.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 23:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA, приведи пример за последние 30 лет хоть одного города размером с Киев, который бы месяц просидел полностью без э/э.

Думаю даже в Дамаске и Багдаде такого не было.

Так что не нагнетай. Купи путевочку, сьезди на море, за счет арендаторов конечно.
investorkiev
 
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