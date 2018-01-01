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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 тра, 2019 22:59
investorkiev написав:
Альтернативы урбанизации нет! Нигде в мире не происходят обратные процессы.
Так что понаехи будут кормить и поить лендлордов еще долго.
По мере интеграции Украину в Европу роль Киева будет падать. Нужно будет поймать момент для выхода, когда начнутся европейские цены, но Киев еще не станет рядовым городом Европы. Индикатор это возрождение ипотеки. Когда 20-30% сделок будут в кредит, пора выходить в кеш.
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Додано: Сер 08 тра, 2019 23:02
investorkiev написав:
Альтернативы урбанизации нет!
Как доступность авиаперелетов переформатировала индустрию отдыха (Крым был обречен и умирал как туристический центр задолго до оккупации), так и развитие технологий транспорта может привести к началу расселения городов. Может это будет через 10 лет, может через 50.
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Додано: Сер 08 тра, 2019 23:07
Vlad442 написав: investorkiev написав:
Альтернативы урбанизации нет!
Как доступность авиаперелетов переформатировала индустрию отдыха (Крым был обречен и умирал как туристический центр задолго до оккупации), так и развитие технологий транспорта может привести к началу расселения городов. Может это будет через 10 лет, может через 50.
Есть ещё момент. Не думали что произойдет с городом Киевом при отключении электроэнергии на недельку? А зимой?
У государства просто нет ресурсов развернуть столь масштабную спасательную операцию.
Как изменятся предпочтения людей к месту проживания, если нечто подобное произойдет.
Востаннє редагувалось UA
в Сер 08 тра, 2019 23:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 08 тра, 2019 23:14
UA написав:
Есть ещё момент. Не думали что произойдет с городом Киевом при отключении электроэнергии на недельку? А зимой?
У государства просто нет ресурсов развернуть столь масштабную спасательную операцию.
Фурами будут завозить генераторы, которые будут дырчать на балконах. Ржавые бензовозы на разлив продавать соляру во дворах. Ушлые соседи продавать другим свет для лампочки за полбензина.
Мы скоро будем в Европе, где такой фигни нет. Обеспечить бесперебойное функционирование коммуникаций даже аграрная держава сможет. Тем более в столице.
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Vlad442
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Додано: Чет 09 тра, 2019 07:15
Оранжевый-хит сезона написав:
первичка лежит и не шевелится... Аркада шатается
Логічно.
Немає марсіан, які би її розкупили.
У киян відсутні кошти, щоб розкупити пінопластові 25-поверхові коробки.
Ще рік - і ситуація стане зрозумілішою для всіх, навіть власників дипломів МВА.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 09 тра, 2019 08:58
investorkiev написав:
Альтернативы урбанизации нет! Нигде в мире не происходят обратные процессы.
Так что понаехи будут кормить и поить лендлордов еще долго.
в тiй же Германii в мicтечках розмiром з Коростень куча достойноi роботи... основна
урбанiзацiя там пройшла десь рокiв 200 тому,
а вна неньцi "урбанiзацiя": Киiв та Львiв, можливо ще Одеса ... та й скоро це зупиниться, через рiк - два, так як ресурс закiнчуеться.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Чет 09 тра, 2019 09:26
flyman написав: investorkiev написав:
Альтернативы урбанизации нет! Нигде в мире не происходят обратные процессы.
Так что понаехи будут кормить и поить лендлордов еще долго.
в тiй же Германii в мicтечках розмiром з Коростень куча достойноi роботи... основна
урбанiзацiя там пройшла десь рокiв 200 тому,
а вна неньцi "урбанiзацiя": Киiв та Львiв, можливо ще Одеса ... та й скоро це зупиниться, через рiк - два, так як ресурс закiнчуеться.
Трайбека - патріотка донецького краю.
В німеччинах, турціях та інших австріях - не бувала))
Усьо будіт Донбас, да, трайбека?
Як там "економіка" ОрдЛо?
Цвіте і пахне?(((
Русіш друзі допомогли трайбекам підняти Донбас?
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 09 тра, 2019 09:30, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 09 тра, 2019 09:29
investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
первичка лежит и не шевелится... Аркада шатается
О чем ты? Во всех ОП цены выросли, и куча народу.
В Варшавском только выходит в продажу 8 очередь, от 21000грн/м, а инвесторы уже в очередь пишутся за однушками 35м.
Зачем оно им правда- не пойму, может думают что до цен Берлина дойдет...
Я дороже 25куе вообще не вижу смысла квартиру в Киеве покупать...
То все інвестори з дипломами МВА.
Поспішають вкласти гроші в цеглобетон))) треба ж десь гроші приморозити, щоб не пекли кишені.
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