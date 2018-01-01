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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 960961962963

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 141
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
42
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
20
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 10:32

  UA написав:
  asti написав: Тому нєдвіґа - наше всьо! ;)

Особенно при кратном девале :mrgreen:

ага, тиха гавань (с)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 11:32

  UA написав:
  asti написав: Тому нєдвіґа - наше всьо! ;)
Особенно при кратном девале :mrgreen:
Недвига при кратном девале подешевеет процентов на 30 максимум. Как бы там ни было - это гораздо лучше чем гривневый депо или ОВГЗ.
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 11:40

  asti написав:В Україні для звичайної людини альтернатив цеглобетону майже нема - депозит у доларах майже не приносить прибутку, у гривні - за рогом кратний девал (як завжди), земля офіційно не продається, та там і гроші потрібні інші, ОВДП - всі пам'ятають що сталось з облігаціями совка - перетворились на попіл, ринку акцій фактично немає, біткоїн - хто ризикне?! Тому нєдвіґа - наше всьо! ;)


но это ж не означает, что всё равно нужно бежать вместе с толпой ?
хотите, например, облигации и акции - едете на пару дней в другую страну, открываете счёт, с него "играете".
baraka
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 11:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Всех с праздником - Днем Победы!
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 11:50

Облигации, акции... за всем этим нужно следить - постоянно находится в очень некомфортном для большинства людей состоянии принятия решения - продавать или покупать, сейчас или подождать, всё или часть - огромное количество вариантов и комбинаций. А Недвига - купил, сдал и забыл. Только жди когда бабки на карту капнуть!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 11:53

  UA написав:
  asti написав: Тому нєдвіґа - наше всьо! ;)
Особенно при кратном девале :mrgreen:
Вы знаете, я при прошлом кратном девале потерял около 40% долларового эквивалента своих денег. Недвига за это время тоже подешевела процентов на 35-40, но сдача её в аренду полностью компенсировала эти потери! А депозит? - вряд-ли))
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 12:19

... як не крути.....

...asti має рацію!
- пасивнішого пасиву - НЕ ІСНУЄ!!
....я вже всі підошви зтоптав і всі пороги пообивав у пошуках пасивного доходу! - і теж кажу, що хоч круть, хоч верть - а нерухомість - наше фффсьо!
... все інше - неспокій/нервотрьопка!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 12:20

  Долярчик написав:...asti має рацію!
- пасивнішого пасиву - НЕ ІСНУЄ!!
....я вже всі підошви зтоптав і всі пороги пообивав у пошуках пасивного доходу! - і теж кажу, що хоч круть, хоч верть - а нерухомість - наше фффсьо!
... все інше - неспокій/нервотрьопка!



Созрел таки на гараж под хостел?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 12:34

investorkiev
...хостел/чи подобова оренда - той ще гемор!
- то це теж до пасиву НЕ належить!
#фтопку! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 12:43

  Долярчик написав:investorkiev
...хостел/чи подобова оренда - той ще гемор!
- то це теж до пасиву НЕ належить!
#фтопку! :mrgreen:



Але ж дохiднiсть!!

Долярчик, у тебя шо, под жеппой миллион лежит и тебе всего навсего нужно его более-менее безрисково распихать и довольствоваться 7% годовых, что составит 6000$/мес и вполне достаточно для жизни?

Или у тебя трудовые копейки, потом и кровью заработаны, хитростью спасены от тещи, и тебе нужно заставить эти крохи максимально эффективно работать?

Не ленись, тебе первый миллион еще только предстоит заработать.

Будешь королем львовских хостелов, чем плохо?

Второй тесть Френка Каупервуда вон вообще был «мусорным королем» и ничего - уважаемым горожанином. Правда, с розпустними дочками.
У тебя дочки как, в строгости воспитываются? А то ж время такое - на богатое приданое слетятся понаехи львовские как мухи на мед.
investorkiev
 
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  #<1 ... 960961962963
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