Додано: Чет 09 тра, 2019 12:19

...asti має рацію!

- пасивнішого пасиву - НЕ ІСНУЄ!!

....я вже всі підошви зтоптав і всі пороги пообивав у пошуках пасивного доходу! - і теж кажу, що хоч круть, хоч верть - а нерухомість - наше фффсьо!

... все інше - неспокій/нервотрьопка!

...я ще три роки тому написав це:

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4