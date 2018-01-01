ага, тиха гавань (с)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 тра, 2019 10:32
ага, тиха гавань (с)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 09 тра, 2019 11:32
Додано: Чет 09 тра, 2019 11:40
но это ж не означает, что всё равно нужно бежать вместе с толпой ?
хотите, например, облигации и акции - едете на пару дней в другую страну, открываете счёт, с него "играете".
Додано: Чет 09 тра, 2019 11:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Всех с праздником - Днем Победы!
Додано: Чет 09 тра, 2019 11:50
Облигации, акции... за всем этим нужно следить - постоянно находится в очень некомфортном для большинства людей состоянии принятия решения - продавать или покупать, сейчас или подождать, всё или часть - огромное количество вариантов и комбинаций. А Недвига - купил, сдал и забыл. Только жди когда бабки на карту капнуть!
Додано: Чет 09 тра, 2019 11:53
Вы знаете, я при прошлом кратном девале потерял около 40% долларового эквивалента своих денег. Недвига за это время тоже подешевела процентов на 35-40, но сдача её в аренду полностью компенсировала эти потери! А депозит? - вряд-ли))
Додано: Чет 09 тра, 2019 12:19
... як не крути.....
...asti має рацію!
- пасивнішого пасиву - НЕ ІСНУЄ!!
....я вже всі підошви зтоптав і всі пороги пообивав у пошуках пасивного доходу! - і теж кажу, що хоч круть, хоч верть - а нерухомість - наше фффсьо!
... все інше - неспокій/нервотрьопка!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 09 тра, 2019 12:20
Додано: Чет 09 тра, 2019 12:34
investorkiev
...хостел/чи подобова оренда - той ще гемор!
- то це теж до пасиву НЕ належить!
#фтопку!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 09 тра, 2019 12:43
Але ж дохiднiсть!!
Долярчик, у тебя шо, под жеппой миллион лежит и тебе всего навсего нужно его более-менее безрисково распихать и довольствоваться 7% годовых, что составит 6000$/мес и вполне достаточно для жизни?
Или у тебя трудовые копейки, потом и кровью заработаны, хитростью спасены от тещи, и тебе нужно заставить эти крохи максимально эффективно работать?
Не ленись, тебе первый миллион еще только предстоит заработать.
Будешь королем львовских хостелов, чем плохо?
Второй тесть Френка Каупервуда вон вообще был «мусорным королем» и ничего - уважаемым горожанином. Правда, с розпустними дочками.
У тебя дочки как, в строгости воспитываются? А то ж время такое - на богатое приданое слетятся понаехи львовские как мухи на мед.
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