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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 09 тра, 2019 12:46
asti написав:
Вы знаете, я при прошлом кратном девале потерял около 40% долларового эквивалента своих денег. Недвига за это время тоже подешевела процентов на 35-40, но сдача её в аренду полностью компенсировала эти потери! А депозит? - вряд-ли))
втратив на банкопадi десь 20% (якщо рахувати в у.е.), i за 3 роки вернув втрачене на тих же депо через % депо, до того ж квартиру купив по цiннику за 2/3 довоенноi цiни в у.е.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Чет 09 тра, 2019 12:51
flyman написав:
до того ж квартиру купив по цiннику за 2/3 довоенноi цiни в у.е.
Флай, а можно с цифрами? Сколько стоила до войны, по чем купил, сколько стоит сейчас?
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investorkiev
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Додано: Чет 09 тра, 2019 12:52
asti написав:
Облигации, акции... за всем этим нужно следить - постоянно находится в очень некомфортном для большинства людей состоянии принятия решения - продавать или покупать, сейчас или подождать, всё или часть - огромное количество вариантов и комбинаций. А Недвига - купил, сдал и забыл. Только жди когда бабки на карту капнуть!
погодите, так вас всё устраивает? Вам не нужны альтернативы?
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baraka
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Додано: Чет 09 тра, 2019 12:54
Вообще мне с Флаем приятно дискутировать - помню как он рассказывал про цоколь и про свал в Польщу, а у меня асоциация с вкусным мороженным, которое я ел, читая Флая, в Турции 5*.
А вот про Аирмакса асоциация - когда его гопники побили, когда он метался с продажей прэлести - я лежу на кровати в Дубаях на 23 этаже и зашторил окна - пережидаю дневную жару.
У вас тоже есть такие асоциации с каждым ником на ветке?
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investorkiev
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Додано: Чет 09 тра, 2019 12:58
investorkiev написав: flyman написав:
до того ж квартиру купив по цiннику за 2/3 довоенноi цiни в у.е.
Флай, а можно с цифрами? Сколько стоила до войны, по чем купил, сколько стоит сейчас?
колега, який знiмав сусiдню кiмнату в 3шцi в Iрпенi купив цоколь там недалеко у кризу 2009 за 13Куе.
Я за 1 Фонд у 2015. Думаю, зараз десь воно коштуе 12.5куе+ за готове без ремонту.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Чет 09 тра, 2019 13:11
Флай, так у тебя цоколь подорожал всего лишь по рынку?
У меня почти все обьекты сделали больше +50% к 205-2017. Некоторые даже +70%
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investorkiev
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Додано: Чет 09 тра, 2019 13:17
investorkiev написав:
Флай, так у тебя цоколь подорожал всего лишь по рынку?
У меня почти все обьекты сделали больше +50% к 205-2017. Некоторые даже +70%
х.з., я немаю, поки що уяви яка риночна цiна тепер, минулого року приходили та казали що в суciдньому домi продають за 12,5к, питали чому дорожче - вiдповiв що в мене краще мicце.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Чет 09 тра, 2019 13:49
asti написав:
В Україні для звичайної людини альтернатив цеглобетону майже нема - депозит у доларах майже не приносить прибутку, у гривні - за рогом кратний девал (як завжди), земля офіційно не продається, та там і гроші потрібні інші, ОВДП - всі пам'ятають що сталось з облігаціями совка - перетворились на попіл, ринку акцій фактично немає, біткоїн - хто ризикне?! Тому нєдвіґа - наше всьо!
Так открыли же доступ на международные рынки капитала, даже происхождение не спрашивают. Покупайте эпол, или гугл.
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Чет 09 тра, 2019 13:49
baraka написав: asti написав:
В Україні для звичайної людини альтернатив цеглобетону майже нема - депозит у доларах майже не приносить прибутку, у гривні - за рогом кратний девал (як завжди), земля офіційно не продається, та там і гроші потрібні інші, ОВДП - всі пам'ятають що сталось з облігаціями совка - перетворились на попіл, ринку акцій фактично немає, біткоїн - хто ризикне?! Тому нєдвіґа - наше всьо!
но это ж не означает, что всё равно нужно бежать вместе с толпой ?
хотите, например, облигации и акции - едете на пару дней в другую страну, открываете счёт, с него "играете".
Не надо никуда ехать
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Додано: Чет 09 тра, 2019 13:52
investorkiev написав:
Вообще мне с Флаем приятно дискутировать - помню как он рассказывал про цоколь и про свал в Польщу, а у меня асоциация с вкусным мороженным, которое я ел, читая Флая, в Турции 5*.
А вот про Аирмакса асоциация - когда его гопники побили, когда он метался с продажей прэлести - я лежу на кровати в Дубаях на 23 этаже и зашторил окна - пережидаю дневную жару.
У вас тоже есть такие асоциации с каждым ником на ветке?
А со мной ассоциируется виски,вкуснее обычного, бо краденый?))
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