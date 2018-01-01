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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 962963964965>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 141
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
42
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
20
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 12:46

  asti написав:
  UA написав:
  asti написав: Тому нєдвіґа - наше всьо! ;)
Особенно при кратном девале :mrgreen:
Вы знаете, я при прошлом кратном девале потерял около 40% долларового эквивалента своих денег. Недвига за это время тоже подешевела процентов на 35-40, но сдача её в аренду полностью компенсировала эти потери! А депозит? - вряд-ли))

втратив на банкопадi десь 20% (якщо рахувати в у.е.), i за 3 роки вернув втрачене на тих же депо через % депо, до того ж квартиру купив по цiннику за 2/3 довоенноi цiни в у.е.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 12:51

  flyman написав:до того ж квартиру купив по цiннику за 2/3 довоенноi цiни в у.е.


Флай, а можно с цифрами? Сколько стоила до войны, по чем купил, сколько стоит сейчас?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 12:52

  asti написав:Облигации, акции... за всем этим нужно следить - постоянно находится в очень некомфортном для большинства людей состоянии принятия решения - продавать или покупать, сейчас или подождать, всё или часть - огромное количество вариантов и комбинаций. А Недвига - купил, сдал и забыл. Только жди когда бабки на карту капнуть!


погодите, так вас всё устраивает? Вам не нужны альтернативы? :)
baraka
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 12:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вообще мне с Флаем приятно дискутировать - помню как он рассказывал про цоколь и про свал в Польщу, а у меня асоциация с вкусным мороженным, которое я ел, читая Флая, в Турции 5*.

А вот про Аирмакса асоциация - когда его гопники побили, когда он метался с продажей прэлести - я лежу на кровати в Дубаях на 23 этаже и зашторил окна - пережидаю дневную жару.

У вас тоже есть такие асоциации с каждым ником на ветке?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 12:58

  investorkiev написав:
  flyman написав:до того ж квартиру купив по цiннику за 2/3 довоенноi цiни в у.е.


Флай, а можно с цифрами? Сколько стоила до войны, по чем купил, сколько стоит сейчас?

колега, який знiмав сусiдню кiмнату в 3шцi в Iрпенi купив цоколь там недалеко у кризу 2009 за 13Куе.
Я за 1 Фонд у 2015. Думаю, зараз десь воно коштуе 12.5куе+ за готове без ремонту.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 13:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Флай, так у тебя цоколь подорожал всего лишь по рынку?

У меня почти все обьекты сделали больше +50% к 205-2017. Некоторые даже +70%
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 13:17

  investorkiev написав:Флай, так у тебя цоколь подорожал всего лишь по рынку?

У меня почти все обьекты сделали больше +50% к 205-2017. Некоторые даже +70%

х.з., я немаю, поки що уяви яка риночна цiна тепер, минулого року приходили та казали що в суciдньому домi продають за 12,5к, питали чому дорожче - вiдповiв що в мене краще мicце.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 13:49

  asti написав:В Україні для звичайної людини альтернатив цеглобетону майже нема - депозит у доларах майже не приносить прибутку, у гривні - за рогом кратний девал (як завжди), земля офіційно не продається, та там і гроші потрібні інші, ОВДП - всі пам'ятають що сталось з облігаціями совка - перетворились на попіл, ринку акцій фактично немає, біткоїн - хто ризикне?! Тому нєдвіґа - наше всьо! ;)


Так открыли же доступ на международные рынки капитала, даже происхождение не спрашивают. Покупайте эпол, или гугл.
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 13:49

  baraka написав:
  asti написав:В Україні для звичайної людини альтернатив цеглобетону майже нема - депозит у доларах майже не приносить прибутку, у гривні - за рогом кратний девал (як завжди), земля офіційно не продається, та там і гроші потрібні інші, ОВДП - всі пам'ятають що сталось з облігаціями совка - перетворились на попіл, ринку акцій фактично немає, біткоїн - хто ризикне?! Тому нєдвіґа - наше всьо! ;)


но это ж не означает, что всё равно нужно бежать вместе с толпой ?
хотите, например, облигации и акции - едете на пару дней в другую страну, открываете счёт, с него "играете".


Не надо никуда ехать
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 13:52

  investorkiev написав:Вообще мне с Флаем приятно дискутировать - помню как он рассказывал про цоколь и про свал в Польщу, а у меня асоциация с вкусным мороженным, которое я ел, читая Флая, в Турции 5*.

А вот про Аирмакса асоциация - когда его гопники побили, когда он метался с продажей прэлести - я лежу на кровати в Дубаях на 23 этаже и зашторил окна - пережидаю дневную жару.

У вас тоже есть такие асоциации с каждым ником на ветке?


А со мной ассоциируется виски,вкуснее обычного, бо краденый?))
главное оружие рашистов - ложь
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