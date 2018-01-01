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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 963964965966>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 141
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
42
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
20
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 13:57

  trololo написав:
  baraka написав:
  asti написав:В Україні для звичайної людини альтернатив цеглобетону майже нема - депозит у доларах майже не приносить прибутку, у гривні - за рогом кратний девал (як завжди), земля офіційно не продається, та там і гроші потрібні інші, ОВДП - всі пам'ятають що сталось з облігаціями совка - перетворились на попіл, ринку акцій фактично немає, біткоїн - хто ризикне?! Тому нєдвіґа - наше всьо! ;)


но это ж не означает, что всё равно нужно бежать вместе с толпой ?
хотите, например, облигации и акции - едете на пару дней в другую страну, открываете счёт, с него "играете".


Не надо никуда ехать


да, есть и такие варианты
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 14:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Открыть брокерский счёт в США можно без посещения страны. Для вывода денег туда, можно использовать обычные укр счета и swift. С февраля для вывода денег не требуют декларации, как раньше
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 14:04

  trololo написав:
  asti написав:В Україні для звичайної людини альтернатив цеглобетону майже нема - депозит у доларах майже не приносить прибутку, у гривні - за рогом кратний девал (як завжди), земля офіційно не продається, та там і гроші потрібні інші, ОВДП - всі пам'ятають що сталось з облігаціями совка - перетворились на попіл, ринку акцій фактично немає, біткоїн - хто ризикне?! Тому нєдвіґа - наше всьо! ;)


Так открыли же доступ на международные рынки капитала, даже происхождение не спрашивают. Покупайте эпол, или гугл.

Сейчас стремно. Может так откорректироваться и гугол и тем более эпол, что результат будет похож на покупку киевской недвижки в 2017м.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 14:06

  investorkiev написав:А вот про Аирмакса асоциация - когда его гопники побили, когда он метался с продажей прэлести - я лежу на кровати в Дубаях на 23 этаже и зашторил окна - пережидаю дневную жару.

У вас тоже есть такие асоциации с каждым ником на ветке?

Когда гопники дали в нос - тогда я уже прэлесть продал, как раз с деньгами шел к машине.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 14:09

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:А вот про Аирмакса асоциация - когда его гопники побили, когда он метался с продажей прэлести - я лежу на кровати в Дубаях на 23 этаже и зашторил окна - пережидаю дневную жару.У вас тоже есть такие асоциации

Когда гопники дали в нос - тогда я уже прэлесть продал, как раз с деньгами шел к машине.
И что, забрали?!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 14:14

  Жека79 написав:

Брешут, я тоже спрашивал за сторону света. Ну а потом подъехал на место и понял что однухи на коновальца это ад, мало того что на Коновальца, так ещё и южные.

Как сказал Прохожий, что на коновальца с высоких этажей вид будет ничё так. Коновальца, по сравнению с той же Антоновича, просто тихая спальная улочка. Ну и как притягивать в квартиру солнце 9 месяцев в году хз, хотя многим полумрак нравится.

Как то резко не стало квартир во второй секции в сторону стадиона, очевидно решили все не выбрасывать. После 15ого этажа во второй секции позже выкинут студии по цене около 1700 уёв. Постоянно напаривали однухи на альтер эго в первой секции - не понравилось, сложилось впечатление, что основная задача распродать северные однухи в первой секции без особого вида.

Ну и самое главное, как то у ЭНСО сильно занижены цены. Буд в таком замечен никогда не был, помню бодро держал цены фк2 по рынку.
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 14:27

щоб таке робити, щоб нічого не робити і гроші падали з неба?

  investorkiev написав:Але ж дохiднiсть!!

... я не жадібний! - мені й менше достатньо, аби СПОКІЙНІШЕ діставалось/зароблялось!!!(лежати на печі і їсти калачі :) )
  investorkiev написав:Не ленись, тебе первый миллион еще только предстоит заработать.

... я ВЖЕ мільйонер!.... прада гривневий :) .... одна тільки моя "квіточка" у стані "голі стіни", на моменті, коштує +/- 1 лям грн!
  investorkiev написав:У тебя дочки как, в строгости воспитываются? А то ж время такое - на богатое приданое слетятся понаехи львовские как мухи на мед.

... в мене - хлопці.... - то вже вони будуть шукати "солодшого меду" ;)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 14:29

  trololo написав:
  asti написав:В Україні для звичайної людини альтернатив цеглобетону майже нема - депозит у доларах майже не приносить прибутку, у гривні - за рогом кратний девал (як завжди) Тому нєдвіґа - наше всьо! ;)
Так открыли же доступ на международные рынки капитала, даже происхождение не спрашивают. Покупайте эпол, или гугл.
Зачем мне тот Эпол и Гугол?! Мне надо чтобы каждый месяц деньги капали, и я не думал каждый день, что мне делать - продавать Эпол и покупать Гугол или наоборот!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 14:30

  asti написав:
  airmax78 написав:
  investorkiev написав:А вот про Аирмакса асоциация - когда его гопники побили, когда он метался с продажей прэлести - я лежу на кровати в Дубаях на 23 этаже и зашторил окна - пережидаю дневную жару.У вас тоже есть такие асоциации

Когда гопники дали в нос - тогда я уже прэлесть продал, как раз с деньгами шел к машине.
И что, забрали?!

Нет, конечно. Кто же им такие деньги отдаст.
P.S. Пошутил я - продал в декабре 15го, а встретили меня в мае 16го. Деньги с собой, конечно, были, но не такие большие. Но и их отобрать не удалось.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 14:49

Ну слава Богу!
asti
 
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