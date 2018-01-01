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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 тра, 2019 15:10
asti написав:
Ну слава Богу!
Ну спасибо! Колени, правда, с того забега до сих пор лечу.
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Додано: Чет 09 тра, 2019 15:15
asti написав: trololo написав: asti написав:
В Україні для звичайної людини альтернатив цеглобетону майже нема - депозит у доларах майже не приносить прибутку, у гривні - за рогом кратний девал (як завжди) Тому нєдвіґа - наше всьо!
Так открыли же доступ на международные рынки капитала, даже происхождение не спрашивают. Покупайте эпол, или гугл.
Зачем мне тот Эпол и Гугол?! Мне надо чтобы каждый месяц деньги капали, и я не думал каждый день, что мне делать - продавать Эпол и покупать Гугол или наоборот!
Я имел ввиду долгосрочное инвестирование, как альтернативу нашей недвиге. Можно купить и держать, вон форд в моменте давал до 6% дивидендов на падении цены
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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