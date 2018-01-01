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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 тра, 2019 15:10
asti написав:
Ну слава Богу!
Ну спасибо! Колени, правда, с того забега до сих пор лечу.
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airmax78
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Додано: Чет 09 тра, 2019 15:15
asti написав: trololo написав: asti написав:
В Україні для звичайної людини альтернатив цеглобетону майже нема - депозит у доларах майже не приносить прибутку, у гривні - за рогом кратний девал (як завжди) Тому нєдвіґа - наше всьо!
Так открыли же доступ на международные рынки капитала, даже происхождение не спрашивают. Покупайте эпол, или гугл.
Зачем мне тот Эпол и Гугол?! Мне надо чтобы каждый месяц деньги капали, и я не думал каждый день, что мне делать - продавать Эпол и покупать Гугол или наоборот!
Я имел ввиду долгосрочное инвестирование, как альтернативу нашей недвиге. Можно купить и держать, вон форд в моменте давал до 6% дивидендов на падении цены
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Чет 09 тра, 2019 17:05
airmax78 написав: trololo написав: asti написав:
В Україні для звичайної людини альтернатив цеглобетону майже нема - депозит у доларах майже не приносить прибутку, у гривні - за рогом кратний девал (як завжди), земля офіційно не продається, та там і гроші потрібні інші, ОВДП - всі пам'ятають що сталось з облігаціями совка - перетворились на попіл, ринку акцій фактично немає, біткоїн - хто ризикне?! Тому нєдвіґа - наше всьо!
Так открыли же доступ на международные рынки капитала, даже происхождение не спрашивают. Покупайте эпол, или гугл.
Сейчас стремно. Может так откорректироваться и гугол и тем более эпол, что результат будет похож на покупку киевской недвижки в 2017м.
Максим ты уже в Нидерландах?
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Додано: Чет 09 тра, 2019 17:10
По поводу инвестиций в амерские акции в отличии от недвиги там есть варианты играть на понижение ( шорт ) , так же есть вариант в случае шухера переходить в золото или в американские бонды...а с недвигой все тяжело...её сначала надо продать..
Живите своим умом!
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Додано: Чет 09 тра, 2019 17:14
airmax78 написав: asti написав:
Ну слава Богу!
Ну спасибо! Колени, правда, с того забега до сих пор лечу.
Меня тоже как-то грабанули на стоянке.
Подхожу к машине, а ко мне бежит такой улыбающийся чел со словами - Привет, как рад тебя видеть, и руку протягивает пожать.
Я чего-то не узнаю его, но протягиваю руку, он зажимает мою руку и из-за спины так неожиданно и тщательно мне по глазам из баллончика, хвать сумку мою и бегом. Еще ж гнида не перцовым газом брызнул, а обычным дихлофосом, пришлось потом две операции делать на глазах.
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