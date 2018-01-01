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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 963964965966

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 141
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
42
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
20
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 15:10

  asti написав:Ну слава Богу!

Ну спасибо! Колени, правда, с того забега до сих пор лечу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 15:15

  asti написав:
  trololo написав:
  asti написав:В Україні для звичайної людини альтернатив цеглобетону майже нема - депозит у доларах майже не приносить прибутку, у гривні - за рогом кратний девал (як завжди) Тому нєдвіґа - наше всьо! ;)
Так открыли же доступ на международные рынки капитала, даже происхождение не спрашивают. Покупайте эпол, или гугл.
Зачем мне тот Эпол и Гугол?! Мне надо чтобы каждый месяц деньги капали, и я не думал каждый день, что мне делать - продавать Эпол и покупать Гугол или наоборот!

Я имел ввиду долгосрочное инвестирование, как альтернативу нашей недвиге. Можно купить и держать, вон форд в моменте давал до 6% дивидендов на падении цены
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 17:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  trololo написав:
  asti написав:В Україні для звичайної людини альтернатив цеглобетону майже нема - депозит у доларах майже не приносить прибутку, у гривні - за рогом кратний девал (як завжди), земля офіційно не продається, та там і гроші потрібні інші, ОВДП - всі пам'ятають що сталось з облігаціями совка - перетворились на попіл, ринку акцій фактично немає, біткоїн - хто ризикне?! Тому нєдвіґа - наше всьо! ;)


Так открыли же доступ на международные рынки капитала, даже происхождение не спрашивают. Покупайте эпол, или гугл.

Сейчас стремно. Может так откорректироваться и гугол и тем более эпол, что результат будет похож на покупку киевской недвижки в 2017м.
Максим ты уже в Нидерландах?

Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 17:10

По поводу инвестиций в амерские акции в отличии от недвиги там есть варианты играть на понижение ( шорт ) , так же есть вариант в случае шухера переходить в золото или в американские бонды...а с недвигой все тяжело...её сначала надо продать..
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 17:14

  airmax78 написав:
  asti написав:Ну слава Богу!

Ну спасибо! Колени, правда, с того забега до сих пор лечу.


Меня тоже как-то грабанули на стоянке.
Подхожу к машине, а ко мне бежит такой улыбающийся чел со словами - Привет, как рад тебя видеть, и руку протягивает пожать.

Я чего-то не узнаю его, но протягиваю руку, он зажимает мою руку и из-за спины так неожиданно и тщательно мне по глазам из баллончика, хвать сумку мою и бегом. Еще ж гнида не перцовым газом брызнул, а обычным дихлофосом, пришлось потом две операции делать на глазах.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 17:27

  freeze написав: Еще ж гнида не перцовым газом брызнул, а обычным дихлофосом, пришлось потом две операции делать на глазах.


Вот у..ды , с глазами все хорошо надеюсь ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 17:46

  zzzzzz написав:
  freeze написав: Еще ж гнида не перцовым газом брызнул, а обычным дихлофосом, пришлось потом две операции делать на глазах.
Вот у..ды , с глазами все хорошо надеюсь ?
Ого ничего себе!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 17:49

  zzzzzz написав:По поводу инвестиций в амерские акции в отличии от недвиги там есть варианты играть на понижение ( шорт ) , так же есть вариант в случае шухера переходить в золото или в американские бонды...а с недвигой все тяжело...её сначала надо продать..
Это все так, но за этим нужно следить постоянно! Вот представьте себе ситуацию: прилетели вы в Тай, например, заселились в хороший отель, пришли на роскошный пляж, сели на шезлонг, глядь в телефон, а ваши акции упали на 3%. Все - сливайте воду, отдых коту под хвост! А Недвига ликвидная по адекватной цене уходит за 2 - 3 недели. (Хорошие однушки на Оболони улетают за день - ещё и цену повышают покупатели!)
asti
 
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