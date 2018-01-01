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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 963964965966

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 141
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
42
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
20
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 15:15

  asti написав:
  trololo написав:
  asti написав:В Україні для звичайної людини альтернатив цеглобетону майже нема - депозит у доларах майже не приносить прибутку, у гривні - за рогом кратний девал (як завжди) Тому нєдвіґа - наше всьо! ;)
Так открыли же доступ на международные рынки капитала, даже происхождение не спрашивают. Покупайте эпол, или гугл.
Зачем мне тот Эпол и Гугол?! Мне надо чтобы каждый месяц деньги капали, и я не думал каждый день, что мне делать - продавать Эпол и покупать Гугол или наоборот!

Я имел ввиду долгосрочное инвестирование, как альтернативу нашей недвиге. Можно купить и держать, вон форд в моменте давал до 6% дивидендов на падении цены
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 17:10

По поводу инвестиций в амерские акции в отличии от недвиги там есть варианты играть на понижение ( шорт ) , так же есть вариант в случае шухера переходить в золото или в американские бонды...а с недвигой все тяжело...её сначала надо продать..
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 17:14

  airmax78 написав:
  asti написав:Ну слава Богу!

Ну спасибо! Колени, правда, с того забега до сих пор лечу.


Меня тоже как-то грабанули на стоянке.
Подхожу к машине, а ко мне бежит такой улыбающийся чел со словами - Привет, как рад тебя видеть, и руку протягивает пожать.

Я чего-то не узнаю его, но протягиваю руку, он зажимает мою руку и из-за спины так неожиданно и тщательно мне по глазам из баллончика, хвать сумку мою и бегом. Еще ж гнида не перцовым газом брызнул, а обычным дихлофосом, пришлось потом две операции делать на глазах.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 17:27

  freeze написав: Еще ж гнида не перцовым газом брызнул, а обычным дихлофосом, пришлось потом две операции делать на глазах.


Вот у..ды , с глазами все хорошо надеюсь ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 17:46

  zzzzzz написав:
  freeze написав: Еще ж гнида не перцовым газом брызнул, а обычным дихлофосом, пришлось потом две операции делать на глазах.
Вот у..ды , с глазами все хорошо надеюсь ?
Ого ничего себе!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 17:49

  zzzzzz написав:По поводу инвестиций в амерские акции в отличии от недвиги там есть варианты играть на понижение ( шорт ) , так же есть вариант в случае шухера переходить в золото или в американские бонды...а с недвигой все тяжело...её сначала надо продать..
Это все так, но за этим нужно следить постоянно! Вот представьте себе ситуацию: прилетели вы в Тай, например, заселились в хороший отель, пришли на роскошный пляж, сели на шезлонг, глядь в телефон, а ваши акции упали на 3%. Все - сливайте воду, отдых коту под хвост! А Недвига ликвидная по адекватной цене уходит за 2 - 3 недели. (Хорошие однушки на Оболони улетают за день - ещё и цену повышают покупатели!)
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 19:11

.... а стільки розумних голів тут)))

asti - мАлАдцом!
- проти того лома(нерухомості) - ніхто не може привести АНАЛОГ ПАСИВНОГО ДОХОДУ!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 20:02

  Долярчик написав:asti - мАлАдцом!
- проти того лома(нерухомості) - ніхто не може привести АНАЛОГ ПАСИВНОГО ДОХОДУ!!!

ти читати вмiеш?
депо рулить ... за 3 роки втрати девалу та банкопаду було покрито %
а якщо брати з 2009, та порiвняти з нерухомicтю ....
ти ще приведи бiткойни в АНАЛОГ...а чо КХ рубае койени
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 20:14

  flyman написав:
  Долярчик написав:asti - мАлАдцом!
- проти того лома(нерухомості) - ніхто не може привести АНАЛОГ ПАСИВНОГО ДОХОДУ!!!

ти читати вмiеш?
депо рулить ... за 3 роки втрати девалу та банкопаду було покрито %
а якщо брати з 2009, та порiвняти з нерухомicтю ....
ти ще привед бiткойни в АНАЛОГ

.... а ти мені хоч одну реальну людину приведи, яка б стільки років тупо сиділа б на гривнедепо і..... не:
- рипалась
- не нервувалась
- не спилась
- не збожеволіла врешті решт :mrgreen:

.... кожна людина, як має трохи грошей, то її зразу пече ляшку і вона просто мусить кудись їх запхати :mrgreen: ....а державі - вже давно люди перестали довіряти!
- ти он моїх батьків застав засунути хоч тисячу гривень в банк - так зразу почуєш: вже лежали гроші на книжці і що? :evil:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 20:21

  Vlad442 написав:
  investorkiev написав:Альтернативы урбанизации нет! Нигде в мире не происходят обратные процессы.

Так что понаехи будут кормить и поить лендлордов еще долго.

По мере интеграции Украину в Европу роль Киева будет падать. Нужно будет поймать момент для выхода, когда начнутся европейские цены, но Киев еще не станет рядовым городом Европы. Индикатор это возрождение ипотеки. Когда 20-30% сделок будут в кредит, пора выходить в кеш.

По новостроям ипотека(рассрочка) уже давно перевалила через отметку в 30%
antey1969
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