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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 09 тра, 2019 15:15
asti написав: trololo написав: asti написав:
В Україні для звичайної людини альтернатив цеглобетону майже нема - депозит у доларах майже не приносить прибутку, у гривні - за рогом кратний девал (як завжди) Тому нєдвіґа - наше всьо!
Так открыли же доступ на международные рынки капитала, даже происхождение не спрашивают. Покупайте эпол, или гугл.
Зачем мне тот Эпол и Гугол?! Мне надо чтобы каждый месяц деньги капали, и я не думал каждый день, что мне делать - продавать Эпол и покупать Гугол или наоборот!
Я имел ввиду долгосрочное инвестирование, как альтернативу нашей недвиге. Можно купить и держать, вон форд в моменте давал до 6% дивидендов на падении цены
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Чет 09 тра, 2019 17:10
По поводу инвестиций в амерские акции в отличии от недвиги там есть варианты играть на понижение ( шорт ) , так же есть вариант в случае шухера переходить в золото или в американские бонды...а с недвигой все тяжело...её сначала надо продать..
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 09 тра, 2019 17:14
airmax78 написав: asti написав:
Ну слава Богу!
Ну спасибо! Колени, правда, с того забега до сих пор лечу.
Меня тоже как-то грабанули на стоянке.
Подхожу к машине, а ко мне бежит такой улыбающийся чел со словами - Привет, как рад тебя видеть, и руку протягивает пожать.
Я чего-то не узнаю его, но протягиваю руку, он зажимает мою руку и из-за спины так неожиданно и тщательно мне по глазам из баллончика, хвать сумку мою и бегом. Еще ж гнида не перцовым газом брызнул, а обычным дихлофосом, пришлось потом две операции делать на глазах.
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freeze
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Додано: Чет 09 тра, 2019 17:27
freeze написав:
Еще ж гнида не перцовым газом брызнул, а обычным дихлофосом, пришлось потом две операции делать на глазах.
Вот у..ды , с глазами все хорошо надеюсь ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 09 тра, 2019 17:46
zzzzzz написав: freeze написав:
Еще ж гнида не перцовым газом брызнул, а обычным дихлофосом, пришлось потом две операции делать на глазах.
Вот у..ды , с глазами все хорошо надеюсь ?
Ого ничего себе!
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asti
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Додано: Чет 09 тра, 2019 17:49
zzzzzz написав:
По поводу инвестиций в амерские акции в отличии от недвиги там есть варианты играть на понижение ( шорт ) , так же есть вариант в случае шухера переходить в золото или в американские бонды...а с недвигой все тяжело...её сначала надо продать..
Это все так, но за этим нужно следить постоянно! Вот представьте себе ситуацию: прилетели вы в Тай, например, заселились в хороший отель, пришли на роскошный пляж, сели на шезлонг, глядь в телефон, а ваши акции упали на 3%. Все - сливайте воду, отдых коту под хвост! А Недвига ликвидная по адекватной цене уходит за 2 - 3 недели. (Хорошие однушки на Оболони улетают за день - ещё и цену повышают покупатели!)
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asti
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Додано: Чет 09 тра, 2019 19:11
asti - мАлАдцом!
- проти того лома(нерухомості) - ніхто не може привести АНАЛОГ ПАСИВНОГО ДОХОДУ!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Чет 09 тра, 2019 20:02
Долярчик написав:asti
- мАлАдцом!
- проти того лома(нерухомості) - ніхто не може привести АНАЛОГ ПАСИВНОГО ДОХОДУ!!!
ти читати вмiеш?
депо рулить ... за 3 роки втрати девалу та банкопаду було покрито %
а якщо брати з 2009, та порiвняти з нерухомicтю ....
ти ще приведи бiткойни в АНАЛОГ...а чо КХ рубае койени
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Чет 09 тра, 2019 20:14
flyman написав: Долярчик написав:asti
- мАлАдцом!
- проти того лома(нерухомості) - ніхто не може привести АНАЛОГ ПАСИВНОГО ДОХОДУ!!!
ти читати вмiеш?
депо рулить ... за 3 роки втрати девалу та банкопаду було покрито %
а якщо брати з 2009, та порiвняти з нерухомicтю ....
ти ще привед бiткойни в АНАЛОГ
.... а ти мені хоч одну реальну людину приведи, яка б стільки років тупо сиділа б на гривнедепо і..... не:
- рипалась
- не нервувалась
- не спилась
- не збожеволіла врешті решт
.... кожна людина, як має трохи грошей, то її зразу пече ляшку і вона просто мусить кудись їх запхати
....а державі - вже давно люди перестали довіряти!
- ти он моїх батьків застав засунути хоч тисячу гривень в банк - так зразу почуєш: вже лежали гроші на книжці і що?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Чет 09 тра, 2019 20:21
Vlad442 написав: investorkiev написав:
Альтернативы урбанизации нет! Нигде в мире не происходят обратные процессы.
Так что понаехи будут кормить и поить лендлордов еще долго.
По мере интеграции Украину в Европу роль Киева будет падать. Нужно будет поймать момент для выхода, когда начнутся европейские цены, но Киев еще не станет рядовым городом Европы. Индикатор это возрождение ипотеки. Когда 20-30% сделок будут в кредит, пора выходить в кеш.
По новостроям ипотека(рассрочка) уже давно перевалила через отметку в 30%
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antey1969
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