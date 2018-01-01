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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 964965966967

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 141
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
42
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
20
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 21:06

Рассрочка на новострои не считается. Я имел в виду реальное кредитование, которое поднадует цены.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 21:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  freeze написав:хвать сумку мою и бегом

У меня молодость пришлась на 90-ые, поэтому в подсознании укоренились некоторые фишки, типа не доставать все деньги, когда рассчитываешься, снаружи должны быть мелкие, не носить сумок и барсеток, заглушил двигатель - вытащил ключи и т. п. Деньги, документы по карманам. Если нужно везти вещи или крупную сумму - рюкзак. Если документы, то папка для документов.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 21:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:- проти того лома(нерухомості) - ніхто не може привести АНАЛОГ ПАСИВНОГО ДОХОДУ!!!

Сейчас уникальная ситуация с арендой, которая будет не всегда. Несправедливая доходность объясняется отсутствием накоплений за последние худые годы, отсутствием ипотеки, нежеланием бетонироваться, кто мыслями уже в Европе.
Вспомним года, когда была ипотека. Рентабельность была около 4,5%. Вычитаем амортизацию ремонта, что на общей сумме 2% годовых, амортизацию дома 1-2% годовых, свою зарплату управляющего, и остается как депо в американских банках - ниже уровня инфляции.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 21:22

  freeze написав:
  airmax78 написав:
  asti написав:Ну слава Богу!

Ну спасибо! Колени, правда, с того забега до сих пор лечу.


Меня тоже как-то грабанули на стоянке.
Подхожу к машине, а ко мне бежит такой улыбающийся чел со словами - Привет, как рад тебя видеть, и руку протягивает пожать.

Я чего-то не узнаю его, но протягиваю руку, он зажимает мою руку и из-за спины так неожиданно и тщательно мне по глазам из баллончика, хвать сумку мою и бегом. Еще ж гнида не перцовым газом брызнул, а обычным дихлофосом, пришлось потом две операции делать на глазах.

Від перцового газу з балончиків - фактично нічого не було би. Післядія - слабка. Навіть при траплянні в очі при бризканні в упор - через півгодини людина нормально бачить, через дві доби - взагалі подразнюючі симптоми - відсутні.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 21:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:По поводу инвестиций в амерские акции в отличии от недвиги там есть варианты играть на понижение ( шорт ) , так же есть вариант в случае шухера переходить в золото или в американские бонды...а с недвигой все тяжело...её сначала надо продать..

У недвиги на данном моменте есть некоторые преимущества. Она генерирует отличную доходность. Она недооценена и имеет хорошие перспективы роста. Я не вижу альтернативы.
Со временем все хорошее заканчивается. Через 5-10 лет из нее можно будет постепенно выходить в то, что вы написали.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 21:30

  Vlad442 написав:
  Долярчик написав:- проти того лома(нерухомості) - ніхто не може привести АНАЛОГ ПАСИВНОГО ДОХОДУ!!!

Сейчас уникальная ситуация с арендой, которая будет не всегда. Несправедливая доходность объясняется отсутствием накоплений за последние худые годы, отсутствием ипотеки, нежеланием бетонироваться, кто мыслями уже в Европе.
Вспомним года, когда была ипотека. Рентабельность была около 4,5%. Вычитаем амортизацию ремонта, что на общей сумме 2% годовых, амортизацию дома 1-2% годовых, свою зарплату управляющего, и остается как депо в американских банках - ниже уровня инфляции.

... а можна хоч приблизні роки - коли таке було? :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 21:41

  trololo написав:Открыть брокерский счёт в США можно без посещения страны. Для вывода денег туда, можно использовать обычные укр счета и swift. С февраля для вывода денег не требуют декларации, как раньше


Это точная информация?
У меня в свое время требовали SSN, привязку к счету в американском банке, почтовый адрес, американский телефон и пр. резидентскую информацию. Нерезидентам без всего этого отказывали. :roll: А сейчас Ameritrade даже при наличии всей єтой информации открывает не сразу, а после дополнительной проверки личности ...
:roll: :roll: :roll:
Libo
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