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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 тра, 2019 21:06
Рассрочка на новострои не считается. Я имел в виду реальное кредитование, которое поднадует цены.
Додано: Чет 09 тра, 2019 21:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
У меня молодость пришлась на 90-ые, поэтому в подсознании укоренились некоторые фишки, типа не доставать все деньги, когда рассчитываешься, снаружи должны быть мелкие, не носить сумок и барсеток, заглушил двигатель - вытащил ключи и т. п. Деньги, документы по карманам. Если нужно везти вещи или крупную сумму - рюкзак. Если документы, то папка для документов.
Додано: Чет 09 тра, 2019 21:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сейчас уникальная ситуация с арендой, которая будет не всегда. Несправедливая доходность объясняется отсутствием накоплений за последние худые годы, отсутствием ипотеки, нежеланием бетонироваться, кто мыслями уже в Европе.
Вспомним года, когда была ипотека. Рентабельность была около 4,5%. Вычитаем амортизацию ремонта, что на общей сумме 2% годовых, амортизацию дома 1-2% годовых, свою зарплату управляющего, и остается как депо в американских банках - ниже уровня инфляции.
Додано: Чет 09 тра, 2019 21:22
Від перцового газу з балончиків - фактично нічого не було би. Післядія - слабка. Навіть при траплянні в очі при бризканні в упор - через півгодини людина нормально бачить, через дві доби - взагалі подразнюючі симптоми - відсутні.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 09 тра, 2019 21:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
У недвиги на данном моменте есть некоторые преимущества. Она генерирует отличную доходность. Она недооценена и имеет хорошие перспективы роста. Я не вижу альтернативы.
Со временем все хорошее заканчивается. Через 5-10 лет из нее можно будет постепенно выходить в то, что вы написали.
Додано: Чет 09 тра, 2019 21:30
... а можна хоч приблизні роки - коли таке було?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 09 тра, 2019 21:41
Это точная информация?
У меня в свое время требовали SSN, привязку к счету в американском банке, почтовый адрес, американский телефон и пр. резидентскую информацию. Нерезидентам без всего этого отказывали. А сейчас Ameritrade даже при наличии всей єтой информации открывает не сразу, а после дополнительной проверки личности ...
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