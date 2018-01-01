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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 тра, 2019 21:06
Рассрочка на новострои не считается. Я имел в виду реальное кредитование, которое поднадует цены.
Додано: Чет 09 тра, 2019 21:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
У меня молодость пришлась на 90-ые, поэтому в подсознании укоренились некоторые фишки, типа не доставать все деньги, когда рассчитываешься, снаружи должны быть мелкие, не носить сумок и барсеток, заглушил двигатель - вытащил ключи и т. п. Деньги, документы по карманам. Если нужно везти вещи или крупную сумму - рюкзак. Если документы, то папка для документов.
Додано: Чет 09 тра, 2019 21:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сейчас уникальная ситуация с арендой, которая будет не всегда. Несправедливая доходность объясняется отсутствием накоплений за последние худые годы, отсутствием ипотеки, нежеланием бетонироваться, кто мыслями уже в Европе.
Вспомним года, когда была ипотека. Рентабельность была около 4,5%. Вычитаем амортизацию ремонта, что на общей сумме 2% годовых, амортизацию дома 1-2% годовых, свою зарплату управляющего, и остается как депо в американских банках - ниже уровня инфляции.
Додано: Чет 09 тра, 2019 21:22
Від перцового газу з балончиків - фактично нічого не було би. Післядія - слабка. Навіть при траплянні в очі при бризканні в упор - через півгодини людина нормально бачить, через дві доби - взагалі подразнюючі симптоми - відсутні.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 09 тра, 2019 21:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
У недвиги на данном моменте есть некоторые преимущества. Она генерирует отличную доходность. Она недооценена и имеет хорошие перспективы роста. Я не вижу альтернативы.
Со временем все хорошее заканчивается. Через 5-10 лет из нее можно будет постепенно выходить в то, что вы написали.
Додано: Чет 09 тра, 2019 21:30
... а можна хоч приблизні роки - коли таке було?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 09 тра, 2019 21:41
Это точная информация?
У меня в свое время требовали SSN, привязку к счету в американском банке, почтовый адрес, американский телефон и пр. резидентскую информацию. Нерезидентам без всего этого отказывали. А сейчас Ameritrade даже при наличии всей єтой информации открывает не сразу, а после дополнительной проверки личности ...
Додано: Чет 09 тра, 2019 22:06
Хорошенькое себе "не считается". Программы от двух до пяти лет, куда не плюнь.
Да лишь только благодаря рассрочке сейчас надуваются цены в новостроях.
Процесс уже идет. По моим оценкам, имеем по Киеву в среднем +15-20% за последний год.
Додано: Чет 09 тра, 2019 22:12
Это не ипотека,это просто шалости под названием "застройщик подождёт пару месяцев или максимум год,пока у инвестора закончится депозит и он внесёт полную сумму за объект".
Тут Троллоло спрашивал про рассрочку от интеркала в ЖК Сырецкие сады,мол на 5 лет дают,мне тоже стало интересно,почитал форум,ибо регионал Зубик,хозяин конторы,вообще инфой не балует,даже Луну напаривают левые данные,люди говорят как не посетишь ОП,так разные цены наваливают и от рекламных можно накидывать 20%,не ошибёшься.
Так вот в чём суть их рассрочки,аванс от 10%,да бывает и такое,но цена например при 100% оплате скажем 720 у.е. за квадрат.
При "рассрочке" на 5 лет цена будет 780,если первый взнос 30%,если 10% то могут и 820 зарядить.
Дальше идёт 6% или больше годовых в долларе удорожания,им пох. что они назвали это рассрочка,добавляют процент за пользование деньгами.
Ну и вишенка на торте,это плата за АРЕНДУ!!!
Я так понял проинвестировал условный инвестор сейчас квартиру,получил "рассрочку" на 5 лет,плановая сдача в 3 кв.2020,так вот независимо от того,сдадут дом в 3-м кв.20-го или не сдадут,а его не сдадут вовремя ибо стали тянуть со строительством,мало нынче "ынвесторов",берут 1% от стоимости жилья за аренду,мол пользуешься пока НАШЕЙ квартирой-плати аренду
Итого выходит красота,попадаешь к ним в рабство,ну и потом после сдачи напаривают обязательную всем охрану за 250 грн,бабулю в парадном за 240,плюс квартплата у них "как у всех комплексов комфорткласса",примерно под 10 грн за метр.
Вот такие они рассрочки,бывают правда у других застройщиков без процентов,на 3-6 месяцев,но сумму не оплаченных метров считают на 10-15% выше,плюс нет скидки на то что оплачиваешь сразу,если сравнить цену при 100% оплате.
Так что не мучайте общественность надеждами,рассрочки это пшик и замыливание,там сидит минимум 20% удорожания в гривне и 10% в у.е.,плюс если "рассрочки" больше чем на год,то наверное выгодней наведаться в банк и взять потребкредит,не известно что выгоднее станет
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 09 тра, 2019 22:13
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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