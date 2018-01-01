Додано: Чет 09 тра, 2019 22:12

antey1969 написав: По новостроям ипотека(рассрочка) уже давно перевалила через отметку в 30% По новостроям ипотека(рассрочка) уже давно перевалила через отметку в 30%

Это не ипотека,это просто шалости под названием "застройщик подождёт пару месяцев или максимум год,пока у инвестора закончится депозит и он внесёт полную сумму за объект".Тут Троллоло спрашивал про рассрочку от интеркала в ЖК Сырецкие сады,мол на 5 лет дают,мне тоже стало интересно,почитал форум,ибо регионал Зубик,хозяин конторы,вообще инфой не балует,даже Луну напаривают левые данные,люди говорят как не посетишь ОП,так разные цены наваливают и от рекламных можно накидывать 20%,не ошибёшься.Так вот в чём суть их рассрочки,аванс от 10%,да бывает и такое,но цена например при 100% оплате скажем 720 у.е. за квадрат.При "рассрочке" на 5 лет цена будет 780,если первый взнос 30%,если 10% то могут и 820 зарядить.Дальше идёт 6% или больше годовых в долларе удорожания,им пох. что они назвали это рассрочка,добавляют процент за пользование деньгами.Ну и вишенка на торте,это плата за АРЕНДУ!!!Я так понял проинвестировал условный инвестор сейчас квартиру,получил "рассрочку" на 5 лет,плановая сдача в 3 кв.2020,так вот независимо от того,сдадут дом в 3-м кв.20-го или не сдадут,а его не сдадут вовремя ибо стали тянуть со строительством,мало нынче "ынвесторов",берут 1% от стоимости жилья за аренду,мол пользуешься пока НАШЕЙ квартирой-плати арендуИтого выходит красота,попадаешь к ним в рабство,ну и потом после сдачи напаривают обязательную всем охрану за 250 грн,бабулю в парадном за 240,плюс квартплата у них "как у всех комплексов комфорткласса",примерно под 10 грн за метр.Вот такие они рассрочки,бывают правда у других застройщиков без процентов,на 3-6 месяцев,но сумму не оплаченных метров считают на 10-15% выше,плюс нет скидки на то что оплачиваешь сразу,если сравнить цену при 100% оплате.Так что не мучайте общественность надеждами,рассрочки это пшик и замыливание,там сидит минимум 20% удорожания в гривне и 10% в у.е.,плюс если "рассрочки" больше чем на год,то наверное выгодней наведаться в банк и взять потребкредит,не известно что выгоднее станет