|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 тра, 2019 22:15
Libo написав: trololo написав:
Открыть брокерский счёт в США можно без посещения страны. Для вывода денег туда, можно использовать обычные укр счета и swift. С февраля для вывода денег не требуют декларации, как раньше
Это точная информация?
У меня в свое время требовали SSN, привязку к счету в американском банке, почтовый адрес, американский телефон и пр. резидентскую информацию. Нерезидентам без всего этого отказывали.
А сейчас Ameritrade даже при наличии всей єтой информации открывает не сразу, а после дополнительной проверки личности ...
Проверку пройти надо, но это не сложно. Инфа точная, работал с IB
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 4054
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 1935 раз.
- Подякували: 1070 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 тра, 2019 22:18
somilitark
Все с удорожанием квадратного метра и без фиксации цены в гривне. Обычно от 30% до 50% первый взнос. Вам не подойдут такие условия, но пипл хавает
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 8235
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 990 раз.
- Подякували: 2218 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Чет 09 тра, 2019 22:21
Рассрочка это обман со сроками сдачи.
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 19811
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 362 раз.
- Подякували: 501 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 тра, 2019 22:32
... якщо маєте реальні цифри на руках, то взяли калькулятор в руки і..... бачите, скільки це виходить у %% те "розтермінування", якщо різниця в 5% чи більше банківської іпотеки, то таки вигідніше мати справу з забудовником...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 6257
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 436 раз.
- Подякували: 427 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 тра, 2019 22:38
antey1969 написав: Vlad442 написав:
Рассрочка на новострои не считается. Я имел в виду реальное кредитование, которое поднадует цены.
Хорошенькое себе "не считается". Программы от двух до пяти лет, куда не плюнь.
Да лишь только благодаря рассрочке сейчас надуваются цены в новостроях.
Процесс уже идет. По моим оценкам, имеем по Киеву в среднем +15-20% за последний год.
Это не имеет отношения к реальному рынку недвижимости. Это возможность продать свои обещания по цене готового. Форма дисконта.
Реальная ипотека это приход реальных живых денег на рынок.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 5400
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 808 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 тра, 2019 22:57
Все новострои тормознулись, живых продаж нехватает, вводят рассрочки платежей и растягивание строительства.
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 19811
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 362 раз.
- Подякували: 501 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 тра, 2019 22:59
antey1969 написав:somilitark
Все с удорожанием квадратного метра и без фиксации цены в гривне. Обычно от 30% до 50% первый взнос. Вам не подойдут такие условия, но пипл хавает
Согласен с Вами,как бы рассрочки есть,я не прав что их нет совсем,но их "качество" вызывает вопросы.
Почитал ветку Варшавского +,ажиотажа нет,дома экономкласса,наверное 1000 квартир в продаже,всего 8 страниц за полгода на домике,все в акуе от цен,под 850 у.е. за квадрат,откровенно мало инвесторов.
Рассрочка есть,но по таким стартовым ценам мало кто хочет.
ДБК 4 интересен ценами со своим навигатором,но там аж 7 мес рассрочка и место просто ужас,хотя если учитывать,что цены как за городом,то лучше конечно промзона Киева чем Буча или Гатное.
Я не понимаю застройщиков,жадные шо капец,делай 700 у.е. давай рассрочку в у.е. на 5 лет и будут разметать всё гэ,но нет,хотят всё и сразу,судя по тому,что выламывают руки покупателям своими ценами,то дела идут не так уж плохо,могут повыё повышениями и прочими гадостями современного строительства: отсутствие парковок,плотность застройки,варварские жеки,качество и сроки строительства,часто отсутствие документов.
Востаннє редагувалось somilitark
в Чет 09 тра, 2019 23:13, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 10474
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 2046 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 09 тра, 2019 23:00
В первичку в этом году заходить вообще безумие.
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 19811
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 362 раз.
- Подякували: 501 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 тра, 2019 23:04
Vlad442 написав: zzzzzz написав:
По поводу инвестиций в амерские акции в отличии от недвиги там есть варианты играть на понижение ( шорт ) , так же есть вариант в случае шухера переходить в золото или в американские бонды...а с недвигой все тяжело...её сначала надо продать..
У недвиги на данном моменте есть некоторые преимущества. Она генерирует отличную доходность. Она недооценена и имеет хорошие перспективы роста. Я не вижу альтернативы.
Со временем все хорошее заканчивается. Через 5-10 лет из нее можно будет постепенно выходить в то, что вы написали.
Недвига станет неинтересной в двух случаях: а) подорожает сильно, б) сильно девальвирует гривна.
-
asti
-
-
- Повідомлень: 536
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14082
|2351976
|
|
|455
|179671
|
|
|31672
|48899
|
|