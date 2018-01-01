Додано: Чет 09 тра, 2019 22:32

... якщо маєте реальні цифри на руках, то взяли калькулятор в руки і..... бачите, скільки це виходить у %% те "розтермінування", якщо різниця в 5% чи більше банківської іпотеки, то таки вигідніше мати справу з забудовником...

...я ще три роки тому написав це:

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