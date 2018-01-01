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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 966967968969>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 141
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
42
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
20
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 22:15

  Libo написав:
  trololo написав:Открыть брокерский счёт в США можно без посещения страны. Для вывода денег туда, можно использовать обычные укр счета и swift. С февраля для вывода денег не требуют декларации, как раньше


Это точная информация?
У меня в свое время требовали SSN, привязку к счету в американском банке, почтовый адрес, американский телефон и пр. резидентскую информацию. Нерезидентам без всего этого отказывали. :roll: А сейчас Ameritrade даже при наличии всей єтой информации открывает не сразу, а после дополнительной проверки личности ...
:roll: :roll: :roll:

Проверку пройти надо, но это не сложно. Инфа точная, работал с IB
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 22:18

somilitark
Все с удорожанием квадратного метра и без фиксации цены в гривне. Обычно от 30% до 50% первый взнос. Вам не подойдут такие условия, но пипл хавает
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 22:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рассрочка это обман со сроками сдачи.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 22:32

... хоч лічи, а хоч рахуй...))

... якщо маєте реальні цифри на руках, то взяли калькулятор в руки і..... бачите, скільки це виходить у %% те "розтермінування", якщо різниця в 5% чи більше банківської іпотеки, то таки вигідніше мати справу з забудовником...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 22:38

  antey1969 написав:
  Vlad442 написав:Рассрочка на новострои не считается. Я имел в виду реальное кредитование, которое поднадует цены.

Хорошенькое себе "не считается". Программы от двух до пяти лет, куда не плюнь.
Да лишь только благодаря рассрочке сейчас надуваются цены в новостроях.
Процесс уже идет. По моим оценкам, имеем по Киеву в среднем +15-20% за последний год.

Это не имеет отношения к реальному рынку недвижимости. Это возможность продать свои обещания по цене готового. Форма дисконта.
Реальная ипотека это приход реальных живых денег на рынок.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 22:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Все новострои тормознулись, живых продаж нехватает, вводят рассрочки платежей и растягивание строительства.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 22:59

  antey1969 написав:somilitark
Все с удорожанием квадратного метра и без фиксации цены в гривне. Обычно от 30% до 50% первый взнос. Вам не подойдут такие условия, но пипл хавает

Согласен с Вами,как бы рассрочки есть,я не прав что их нет совсем,но их "качество" вызывает вопросы.
Почитал ветку Варшавского +,ажиотажа нет,дома экономкласса,наверное 1000 квартир в продаже,всего 8 страниц за полгода на домике,все в акуе от цен,под 850 у.е. за квадрат,откровенно мало инвесторов.
Рассрочка есть,но по таким стартовым ценам мало кто хочет.
ДБК 4 интересен ценами со своим навигатором,но там аж 7 мес рассрочка и место просто ужас,хотя если учитывать,что цены как за городом,то лучше конечно промзона Киева чем Буча или Гатное.
Я не понимаю застройщиков,жадные шо капец,делай 700 у.е. давай рассрочку в у.е. на 5 лет и будут разметать всё гэ,но нет,хотят всё и сразу,судя по тому,что выламывают руки покупателям своими ценами,то дела идут не так уж плохо,могут повыё повышениями и прочими гадостями современного строительства: отсутствие парковок,плотность застройки,варварские жеки,качество и сроки строительства,часто отсутствие документов.
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 09 тра, 2019 23:13, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 23:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В первичку в этом году заходить вообще безумие.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 23:04

  Vlad442 написав:
  zzzzzz написав:По поводу инвестиций в амерские акции в отличии от недвиги там есть варианты играть на понижение ( шорт ) , так же есть вариант в случае шухера переходить в золото или в американские бонды...а с недвигой все тяжело...её сначала надо продать..
У недвиги на данном моменте есть некоторые преимущества. Она генерирует отличную доходность. Она недооценена и имеет хорошие перспективы роста. Я не вижу альтернативы.
Со временем все хорошее заканчивается. Через 5-10 лет из нее можно будет постепенно выходить в то, что вы написали.
Недвига станет неинтересной в двух случаях: а) подорожает сильно, б) сильно девальвирует гривна.
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 00:32

  somilitark написав:
  antey1969 написав:Программы от двух до пяти лет, куда не плюнь.

можно подробней?

Ну я вот куда не плевала (не встревала) - 18 и 24 месяца. Для меня это вполне нормальный срок и условия. Хотя есть и 3 года, и 5, это так. Я как раз реальный пользователь рассрочек есличе. По последнему объекту цена при 100% оплате уже на 100 у.е. на метре дороже, чем у меня с рассрочкой. Так что Антей все правильно пишет. А я о том, что рассрочка будет главной тенденцией в продажах новостроя, писала еще года три назад - всем форумом тогда не верили)))
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