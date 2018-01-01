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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 00:39
Natt написав: somilitark написав: antey1969 написав:
Программы от двух до пяти лет, куда не плюнь.
можно подробней?
Ну я вот куда не плевала (не встревала) - 18 и 24 месяца. Для меня это вполне нормальный срок и условия. Хотя есть и 3 года, и 5, это так. Я как раз реальный пользователь рассрочек есличе. По последнему объекту цена при 100% оплате уже на 100 у.е. на метре дороже, чем у меня с рассрочкой. Так что Антей все правильно пишет. А я о том, что рассрочка будет главной тенденцией в продажах новостроя, писала еще года три назад - всем форумом тогда не верили)))
Натт, только не говорите что вы опять встряли в ипеня!!
Лучше на эти деньги купите маленькую красненькую машинку, вставьте силикон куда нужно +годовой абанемент в Tsarsky. И поверьте, это будет намного лучшая инвестиция, чем бетонная коробка среди Бучанских лесов и комаров.
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investorkiev
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 00:56
investorkiev написав:
Натт, только не говорите что вы опять встряли в ипеня!!
Лучше на эти деньги купите маленькую красненькую машинку, вставьте силикон куда нужно +годовой абанемент в Tsarsky. И поверьте, это будет намного лучшая инвестиция, чем бетонная коробка среди Бучанских лесов и комаров.
Типа чтобы попытаться цепануть какого-то буратину, который будет ездить мне по ушам, как свозит меня на Мальдивы? Тоже мне, "инвестиция" и предел мечтаний. Спасибо, мне как-то ирпенские ипеня интереснее.
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Natt
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