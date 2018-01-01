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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 966967968969

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 141
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
42
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
20
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 00:39

  Natt написав:
  somilitark написав:
  antey1969 написав:Программы от двух до пяти лет, куда не плюнь.

можно подробней?

Ну я вот куда не плевала (не встревала) - 18 и 24 месяца. Для меня это вполне нормальный срок и условия. Хотя есть и 3 года, и 5, это так. Я как раз реальный пользователь рассрочек есличе. По последнему объекту цена при 100% оплате уже на 100 у.е. на метре дороже, чем у меня с рассрочкой. Так что Антей все правильно пишет. А я о том, что рассрочка будет главной тенденцией в продажах новостроя, писала еще года три назад - всем форумом тогда не верили)))


Натт, только не говорите что вы опять встряли в ипеня!!

Лучше на эти деньги купите маленькую красненькую машинку, вставьте силикон куда нужно +годовой абанемент в Tsarsky. И поверьте, это будет намного лучшая инвестиция, чем бетонная коробка среди Бучанских лесов и комаров.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 00:56

  investorkiev написав:Натт, только не говорите что вы опять встряли в ипеня!!

Лучше на эти деньги купите маленькую красненькую машинку, вставьте силикон куда нужно +годовой абанемент в Tsarsky. И поверьте, это будет намного лучшая инвестиция, чем бетонная коробка среди Бучанских лесов и комаров.

Типа чтобы попытаться цепануть какого-то буратину, который будет ездить мне по ушам, как свозит меня на Мальдивы? Тоже мне, "инвестиция" и предел мечтаний. Спасибо, мне как-то ирпенские ипеня интереснее.
Natt
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Повідомлень: 1224
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Подякував: 292 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 05:02

  Natt написав:
  investorkiev написав:Натт, только не говорите что вы опять встряли в ипеня!!

Лучше на эти деньги купите маленькую красненькую машинку, вставьте силикон куда нужно +годовой абанемент в Tsarsky. И поверьте, это будет намного лучшая инвестиция, чем бетонная коробка среди Бучанских лесов и комаров.

Типа чтобы попытаться цепануть какого-то буратину, который будет ездить мне по ушам, как свозит меня на Мальдивы? Тоже мне, "инвестиция" и предел мечтаний. Спасибо, мне как-то ирпенские ипеня интереснее.

Буратін мало, а горе-інвесторш на кшалт Трайбеки - багато (((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 05:17

  Оранжевый-хит сезона написав:Все новострои тормознулись, живых продаж нехватает, вводят рассрочки платежей и растягивание строительства.

Нагадаю свій прогноз від березня 2018 року:

"Будуть, будуть новобуди стінами стояти!!!"

topic211701.html?p=4379656&hilit=стінами#p4379656

ще не вечір, через рік з новобудами буде ще веселіше
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлень: 19780
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1143 раз.
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  #<1 ... 966967968969
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