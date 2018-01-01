Natt написав:

somilitark написав: antey1969 написав: Программы от двух до пяти лет, куда не плюнь.

Программы от двух до пяти лет, куда не плюнь.

можно подробней? можно подробней?

Ну я вот куда не плевала (не встревала) - 18 и 24 месяца. Для меня это вполне нормальный срок и условия. Хотя есть и 3 года, и 5, это так. Я как раз реальный пользователь рассрочек есличе. По последнему объекту цена при 100% оплате уже на 100 у.е. на метре дороже, чем у меня с рассрочкой. Так что Антей все правильно пишет. А я о том, что рассрочка будет главной тенденцией в продажах новостроя, писала еще года три назад - всем форумом тогда не верили)))