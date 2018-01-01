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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 00:39
Natt написав: somilitark написав: antey1969 написав:
Программы от двух до пяти лет, куда не плюнь.
можно подробней?
Ну я вот куда не плевала (не встревала) - 18 и 24 месяца. Для меня это вполне нормальный срок и условия. Хотя есть и 3 года, и 5, это так. Я как раз реальный пользователь рассрочек есличе. По последнему объекту цена при 100% оплате уже на 100 у.е. на метре дороже, чем у меня с рассрочкой. Так что Антей все правильно пишет. А я о том, что рассрочка будет главной тенденцией в продажах новостроя, писала еще года три назад - всем форумом тогда не верили)))
Натт, только не говорите что вы опять встряли в ипеня!!
Лучше на эти деньги купите маленькую красненькую машинку, вставьте силикон куда нужно +годовой абанемент в Tsarsky. И поверьте, это будет намного лучшая инвестиция, чем бетонная коробка среди Бучанских лесов и комаров.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 00:56
investorkiev написав:
Натт, только не говорите что вы опять встряли в ипеня!!
Лучше на эти деньги купите маленькую красненькую машинку, вставьте силикон куда нужно +годовой абанемент в Tsarsky. И поверьте, это будет намного лучшая инвестиция, чем бетонная коробка среди Бучанских лесов и комаров.
Типа чтобы попытаться цепануть какого-то буратину, который будет ездить мне по ушам, как свозит меня на Мальдивы? Тоже мне, "инвестиция" и предел мечтаний. Спасибо, мне как-то ирпенские ипеня интереснее.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 05:02
Natt написав: investorkiev написав:
Натт, только не говорите что вы опять встряли в ипеня!!
Лучше на эти деньги купите маленькую красненькую машинку, вставьте силикон куда нужно +годовой абанемент в Tsarsky. И поверьте, это будет намного лучшая инвестиция, чем бетонная коробка среди Бучанских лесов и комаров.
Типа чтобы попытаться цепануть какого-то буратину, который будет ездить мне по ушам, как свозит меня на Мальдивы? Тоже мне, "инвестиция" и предел мечтаний. Спасибо, мне как-то ирпенские ипеня интереснее.
Буратін мало, а горе-інвесторш на кшалт Трайбеки - багато (((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 05:17
Оранжевый-хит сезона написав:
Все новострои тормознулись, живых продаж нехватает, вводят рассрочки платежей и растягивание строительства.
Нагадаю свій прогноз від березня 2018 року:
"Будуть, будуть новобуди стінами стояти!!!"topic211701.html?p=4379656&hilit=
стінами#p4379656
ще не вечір, через рік з новобудами буде ще веселіше
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 06:45
Оранжевый-хит сезона написав:
Все новострои тормознулись, живых продаж нехватает, вводят рассрочки платежей и растягивание строительства.
На Берестейке сдали 10-летний долгострой, на фасаде вывесили баннер о продаже готовых квартир...
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 07:11
BIGor написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Все новострои тормознулись, живых продаж нехватает, вводят рассрочки платежей и растягивание строительства.
На Берестейке сдали 10-летний долгострой, на фасаде вывесили баннер о продаже готовых квартир...
Тим гірше для ринку первинки.
Взагалі-то доміноподібний обвал первинки може трапитись в будь який момент.
Пропозиція явно перевищує попит!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 07:18
Frant написав: BIGor написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Все новострои тормознулись, живых продаж нехватает, вводят рассрочки платежей и растягивание строительства.
На Берестейке сдали 10-летний долгострой, на фасаде вывесили баннер о продаже готовых квартир...
Тим гірше для ринку первинки.
Взагалі-то доміноподібний обвал первинки може трапитись в будь який момент.
Пропозиція явно перевищує попит!
почему тогда все стройки, которые, заканчиваются по плану в течении года разобранные? не логично. Если есть перекос, то явно должно быть много хороших
предложений.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 07:50
Natt написав: investorkiev написав:
Натт, только не говорите что вы опять встряли в ипеня!!
Лучше на эти деньги купите маленькую красненькую машинку, вставьте силикон куда нужно +годовой абанемент в Tsarsky. И поверьте, это будет намного лучшая инвестиция, чем бетонная коробка среди Бучанских лесов и комаров.
Типа чтобы попытаться цепануть какого-то буратину, который будет ездить мне по ушам, как свозит меня на Мальдивы? Тоже мне, "инвестиция" и предел мечтаний. Спасибо, мне как-то ирпенские ипеня интереснее.
не в силiконах щастя...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 07:55
somilitark написав: antey1969 написав:somilitark
Все с удорожанием квадратного метра и без фиксации цены в гривне. Обычно от 30% до 50% первый взнос. Вам не подойдут такие условия, но пипл хавает
Согласен с Вами,как бы рассрочки есть,я не прав что их нет совсем,но их "качество" вызывает вопросы.
Почитал ветку Варшавского +,ажиотажа нет,дома экономкласса,наверное 1000 квартир в продаже,всего 8 страниц за полгода на домике,все в акуе от цен,под 850 у.е. за квадрат,откровенно мало инвесторов.
Рассрочка есть,но по таким стартовым ценам мало кто хочет.
ДБК 4 интересен ценами со своим навигатором,но там аж 7 мес рассрочка и место просто ужас,хотя если учитывать,что цены как за городом,то лучше конечно промзона Киева чем Буча или Гатное.
Я не понимаю застройщиков,жадные шо капец,делай 700 у.е. давай рассрочку в у.е. на 5 лет и будут разметать всё гэ,но нет,хотят всё и сразу,судя по тому,что выламывают руки покупателям своими ценами,то дела идут не так уж плохо,могут повыё повышениями и прочими гадостями современного строительства: отсутствие парковок,плотность застройки,варварские жеки,качество и сроки строительства,часто отсутствие документов.
На lun.ua однокомнатные все разобранные в ЖК Варшавского! Которые сдаются в 2019 году
. Смысл рисковать на длительный период? Такая тенденция в последние 3 года, чтобы выкупают то что будет сдано в течении 0.5-1.5 года.
Двушка не вариант. Месторасположение вообще не вариант.
Надо покупать там где стриптиз клубы будут, чтобы там турки были и россиянки
(это аналогично как ОВГЗ+кредит, для тех кто не понял). Вместо этого, кто-то строит типо Комфорт Тауна
Ганьба!
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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