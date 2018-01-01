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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 966967968969

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 141
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
42
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
20
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 00:39

  Natt написав:
  somilitark написав:
  antey1969 написав:Программы от двух до пяти лет, куда не плюнь.

можно подробней?

Ну я вот куда не плевала (не встревала) - 18 и 24 месяца. Для меня это вполне нормальный срок и условия. Хотя есть и 3 года, и 5, это так. Я как раз реальный пользователь рассрочек есличе. По последнему объекту цена при 100% оплате уже на 100 у.е. на метре дороже, чем у меня с рассрочкой. Так что Антей все правильно пишет. А я о том, что рассрочка будет главной тенденцией в продажах новостроя, писала еще года три назад - всем форумом тогда не верили)))


Натт, только не говорите что вы опять встряли в ипеня!!

Лучше на эти деньги купите маленькую красненькую машинку, вставьте силикон куда нужно +годовой абанемент в Tsarsky. И поверьте, это будет намного лучшая инвестиция, чем бетонная коробка среди Бучанских лесов и комаров.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 00:56

  investorkiev написав:Натт, только не говорите что вы опять встряли в ипеня!!

Лучше на эти деньги купите маленькую красненькую машинку, вставьте силикон куда нужно +годовой абанемент в Tsarsky. И поверьте, это будет намного лучшая инвестиция, чем бетонная коробка среди Бучанских лесов и комаров.

Типа чтобы попытаться цепануть какого-то буратину, который будет ездить мне по ушам, как свозит меня на Мальдивы? Тоже мне, "инвестиция" и предел мечтаний. Спасибо, мне как-то ирпенские ипеня интереснее.
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 05:02

  Natt написав:
  investorkiev написав:Натт, только не говорите что вы опять встряли в ипеня!!

Лучше на эти деньги купите маленькую красненькую машинку, вставьте силикон куда нужно +годовой абанемент в Tsarsky. И поверьте, это будет намного лучшая инвестиция, чем бетонная коробка среди Бучанских лесов и комаров.

Типа чтобы попытаться цепануть какого-то буратину, который будет ездить мне по ушам, как свозит меня на Мальдивы? Тоже мне, "инвестиция" и предел мечтаний. Спасибо, мне как-то ирпенские ипеня интереснее.

Буратін мало, а горе-інвесторш на кшалт Трайбеки - багато (((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 05:17

  Оранжевый-хит сезона написав:Все новострои тормознулись, живых продаж нехватает, вводят рассрочки платежей и растягивание строительства.

Нагадаю свій прогноз від березня 2018 року:

"Будуть, будуть новобуди стінами стояти!!!"

topic211701.html?p=4379656&hilit=стінами#p4379656

ще не вечір, через рік з новобудами буде ще веселіше
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 06:45

  Оранжевый-хит сезона написав:Все новострои тормознулись, живых продаж нехватает, вводят рассрочки платежей и растягивание строительства.

На Берестейке сдали 10-летний долгострой, на фасаде вывесили баннер о продаже готовых квартир...
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 07:11

  BIGor написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Все новострои тормознулись, живых продаж нехватает, вводят рассрочки платежей и растягивание строительства.

На Берестейке сдали 10-летний долгострой, на фасаде вывесили баннер о продаже готовых квартир...

Тим гірше для ринку первинки.

Взагалі-то доміноподібний обвал первинки може трапитись в будь який момент.

Пропозиція явно перевищує попит!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 07:18

  Frant написав:
  BIGor написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Все новострои тормознулись, живых продаж нехватает, вводят рассрочки платежей и растягивание строительства.

На Берестейке сдали 10-летний долгострой, на фасаде вывесили баннер о продаже готовых квартир...

Тим гірше для ринку первинки.

Взагалі-то доміноподібний обвал первинки може трапитись в будь який момент.

Пропозиція явно перевищує попит!


почему тогда все стройки, которые, заканчиваются по плану в течении года разобранные? не логично. Если есть перекос, то явно должно быть много хороших предложений.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 07:50

  Natt написав:
  investorkiev написав:Натт, только не говорите что вы опять встряли в ипеня!!

Лучше на эти деньги купите маленькую красненькую машинку, вставьте силикон куда нужно +годовой абанемент в Tsarsky. И поверьте, это будет намного лучшая инвестиция, чем бетонная коробка среди Бучанских лесов и комаров.

Типа чтобы попытаться цепануть какого-то буратину, который будет ездить мне по ушам, как свозит меня на Мальдивы? Тоже мне, "инвестиция" и предел мечтаний. Спасибо, мне как-то ирпенские ипеня интереснее.

не в силiконах щастя...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 07:55

  somilitark написав:
  antey1969 написав:somilitark
Все с удорожанием квадратного метра и без фиксации цены в гривне. Обычно от 30% до 50% первый взнос. Вам не подойдут такие условия, но пипл хавает

Согласен с Вами,как бы рассрочки есть,я не прав что их нет совсем,но их "качество" вызывает вопросы.
Почитал ветку Варшавского +,ажиотажа нет,дома экономкласса,наверное 1000 квартир в продаже,всего 8 страниц за полгода на домике,все в акуе от цен,под 850 у.е. за квадрат,откровенно мало инвесторов.
Рассрочка есть,но по таким стартовым ценам мало кто хочет.
ДБК 4 интересен ценами со своим навигатором,но там аж 7 мес рассрочка и место просто ужас,хотя если учитывать,что цены как за городом,то лучше конечно промзона Киева чем Буча или Гатное.
Я не понимаю застройщиков,жадные шо капец,делай 700 у.е. давай рассрочку в у.е. на 5 лет и будут разметать всё гэ,но нет,хотят всё и сразу,судя по тому,что выламывают руки покупателям своими ценами,то дела идут не так уж плохо,могут повыё повышениями и прочими гадостями современного строительства: отсутствие парковок,плотность застройки,варварские жеки,качество и сроки строительства,часто отсутствие документов.



На lun.ua однокомнатные все разобранные в ЖК Варшавского! Которые сдаются в 2019 году. Смысл рисковать на длительный период? Такая тенденция в последние 3 года, чтобы выкупают то что будет сдано в течении 0.5-1.5 года.

Двушка не вариант. Месторасположение вообще не вариант.

Надо покупать там где стриптиз клубы будут, чтобы там турки были и россиянки :) (это аналогично как ОВГЗ+кредит, для тех кто не понял). Вместо этого, кто-то строит типо Комфорт Тауна :)
Ганьба!
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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