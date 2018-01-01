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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 968969970971>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 141
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
42
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
20
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  somilitark написав:Почитал ветку Варшавского ....все в акуе от цен,под 850 у.е. ....
Я не понимаю застройщиков,жадные шо капец

но бывает же и по -другому, местами цены падают и люди оказываются в нужном месте в нужное время
большинство объектов недвижимости были приобретены Лукашенко за символические суммы.

Например, одна из квартир Лукашенко в Киеве, общей площадью в 31 квадратный метр, была приобретена всего за 5 гривен. Большой удачей в сделках по купле-продажи недвижимости отличилась и жена прокурора, которая приобрела два дома в Киеве суммарной площадью около 300 квадратных метров за 10 тысяч гривен.

Еще 4 квартиры в столице общей площадью в 148 метров обошлись супруге законника в полмиллиона гривен, при чем самая дешевая квартира из этого списка стоила менее 300 гривен.
https://strana.ua/news/200304-poroshenko-sdelal-hritsaka-heroem-ukrainy-chto-eto-oznachaet.html
интересно с какой стоимости платили в Пенсионный фонд
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:59

  BIGor написав:..
На Берестейке сдали 10-летний долгострой, на фасаде вывесили баннер о продаже готовых квартир...

Там все мутно - земля воинской части, застройщик вообще какой-то левый.
Из того, что подкупает - в комплекте к квартире идет паркоместо
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:34

  investorkiev написав:
Натт, только не говорите что вы опять встряли в ипеня!!

Лучше на эти деньги купите маленькую красненькую машинку, вставьте силикон куда нужно +годовой абанемент в Tsarsky. И поверьте, это будет намного лучшая инвестиция, чем бетонная коробка среди Бучанских лесов и комаров.


В царском уже конкуренция зашкаливает, просто ппц какой то. Такое ощущение иногда что туда мальвины приходят не в спортзал, а какой то тиндер в реале. Причем многие походу именно так и сделали, и силикон и машина в кредите, а теперь ищут того кто это будет выплачивать :mrgreen:
Вобщем все как в песне, все по классике.......


,,Ищут того, кто залатает их дыры. Кто продлит им аренду квартиры.
После кино поведет в рестораны, и не колеблясь расставляют капканы.

Они мечтали бы остановиться. Найти ровесника, взять и влюбиться.
Но их несет не туда по инерции. Нельзя винить коммерсанта в коммерции,, (С)
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:46

Жека79
Там есть еще один тренд )) Туда и молодые смазливые мальчики ходят, они тоже претендуют на некоторых мужчин :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:47

... і будь тут мудрим ©

... то що тепер:
1) - в котлован дуже ризиковано і дорого!
2) - готовий новобуд - дуже дорого!
3) - вторинка в хороших місцях - ніби ще вигідно, але вже теж дорогувато!

- то може, все ж таки краще пересидіти найближчий рік на депо 50/50 дол/грн?(хоч я планую 30/70, бо вірю у добрі справи Зе! ) :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:47

  Serg-ik написав:
  Natt написав:
  investorkiev написав:Натт, только не говорите что вы опять встряли в ипеня!!

Лучше на эти деньги купите маленькую красненькую машинку, вставьте силикон куда нужно +годовой абанемент в Tsarsky. И поверьте, это будет намного лучшая инвестиция, чем бетонная коробка среди Бучанских лесов и комаров.

Типа чтобы попытаться цепануть какого-то буратину, который будет ездить мне по ушам, как свозит меня на Мальдивы?

Стандартно мыслите: расскажите Вы ему, как Вы его свозите на Мальдивы и на Формулу -1 в Дубаи

не цiкаво, а от двi кавалiрки бiля швидкiсного рейкового транспорту мене би могли заiнтересувати
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:53

  zzzzzz написав:Жека79
Там есть еще один тренд )) Туда и молодые смазливые мальчики ходят, они тоже претендуют на некоторых мужчин :mrgreen:

тiпа Шляшка?
чи радiкальнiше?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:56

  Долярчик написав:... то що тепер:
1) - в котлован дуже ризиковано і дорого!
2) - готовий новобуд - дуже дорого!
3) - вторинка в хороших місцях - ніби ще вигідно, але вже теж дорогувато!

- то може, все ж таки краще пересидіти найближчий рік на депо 50/50 дол/грн?(хоч я планую 30/70, бо вірю у добрі справи Зе! ) :mrgreen:

Будiвельник пише, що ЗВР повнi добра, так що бiльше грише депо, бо стабiльна
з другого боку, Понаех та Ко лякають глобальним ППЦом
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:57

  flyman написав:
  zzzzzz написав:Жека79
Там есть еще один тренд )) Туда и молодые смазливые мальчики ходят, они тоже претендуют на некоторых мужчин :mrgreen:

тiпа Шляшка?
чи радiкальнiше?

Есть даже "многостаночники" или "двухстволки" или по научному "би" :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Натт, только не говорите что вы опять встряли в ипеня!!

Лучше на эти деньги купите маленькую красненькую машинку, вставьте силикон куда нужно +годовой абанемент в Tsarsky. И поверьте, это будет намного лучшая инвестиция, чем бетонная коробка среди Бучанских лесов и комаров.

О, пошли лайфхаки из личного опыта. Забыли еще написать про парковку во втором ряду на Крещатике
Faceless
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