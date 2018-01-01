Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
somilitark написав:Почитал ветку Варшавского ....все в акуе от цен,под 850 у.е. .... Я не понимаю застройщиков,жадные шо капец
но бывает же и по -другому, местами цены падают и люди оказываются в нужном месте в нужное время
большинство объектов недвижимости были приобретены Лукашенко за символические суммы.
Например, одна из квартир Лукашенко в Киеве, общей площадью в 31 квадратный метр, была приобретена всего за 5 гривен. Большой удачей в сделках по купле-продажи недвижимости отличилась и жена прокурора, которая приобрела два дома в Киеве суммарной площадью около 300 квадратных метров за 10 тысяч гривен.
Еще 4 квартиры в столице общей площадью в 148 метров обошлись супруге законника в полмиллиона гривен, при чем самая дешевая квартира из этого списка стоила менее 300 гривен.
investorkiev написав: Натт, только не говорите что вы опять встряли в ипеня!!
Лучше на эти деньги купите маленькую красненькую машинку, вставьте силикон куда нужно +годовой абанемент в Tsarsky. И поверьте, это будет намного лучшая инвестиция, чем бетонная коробка среди Бучанских лесов и комаров.
В царском уже конкуренция зашкаливает, просто ппц какой то. Такое ощущение иногда что туда мальвины приходят не в спортзал, а какой то тиндер в реале. Причем многие походу именно так и сделали, и силикон и машина в кредите, а теперь ищут того кто это будет выплачивать Вобщем все как в песне, все по классике.......
,,Ищут того, кто залатает их дыры. Кто продлит им аренду квартиры. После кино поведет в рестораны, и не колеблясь расставляют капканы.
Они мечтали бы остановиться. Найти ровесника, взять и влюбиться. Но их несет не туда по инерции. Нельзя винить коммерсанта в коммерции,, (С)
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
investorkiev написав:Натт, только не говорите что вы опять встряли в ипеня!!
Лучше на эти деньги купите маленькую красненькую машинку, вставьте силикон куда нужно +годовой абанемент в Tsarsky. И поверьте, это будет намного лучшая инвестиция, чем бетонная коробка среди Бучанских лесов и комаров.
Типа чтобы попытаться цепануть какого-то буратину, который будет ездить мне по ушам, как свозит меня на Мальдивы?
Стандартно мыслите: расскажите Вы ему, как Вы его свозите на Мальдивы и на Формулу -1 в Дубаи
не цiкаво, а от двi кавалiрки бiля швидкiсного рейкового транспорту мене би могли заiнтересувати
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
zzzzzz написав:Жека79 Там есть еще один тренд )) Туда и молодые смазливые мальчики ходят, они тоже претендуют на некоторых мужчин
тiпа Шляшка? чи радiкальнiше?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Долярчик написав:... то що тепер: 1) - в котлован дуже ризиковано і дорого! 2) - готовий новобуд - дуже дорого! 3) - вторинка в хороших місцях - ніби ще вигідно, але вже теж дорогувато!
- то може, все ж таки краще пересидіти найближчий рік на депо 50/50 дол/грн?(хоч я планую 30/70, бо вірю у добрі справи Зе! )
Будiвельник пише, що ЗВР повнi добра, так що бiльше грише депо, бо стабiльна з другого боку, Понаех та Ко лякають глобальним ППЦом
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
investorkiev написав:Натт, только не говорите что вы опять встряли в ипеня!!
Лучше на эти деньги купите маленькую красненькую машинку, вставьте силикон куда нужно +годовой абанемент в Tsarsky. И поверьте, это будет намного лучшая инвестиция, чем бетонная коробка среди Бучанских лесов и комаров.
О, пошли лайфхаки из личного опыта. Забыли еще написать про парковку во втором ряду на Крещатике