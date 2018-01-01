ЖК Great, который, для экстрималов.
Достроят или обанкротятся?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:09
ЖК Great, который, для экстрималов.
Достроят или обанкротятся?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:14
Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:19
У меня нет сейчас гривнедепо. Когда при стабильном курсе проценты по гривне в течении длительного времени сильно обгоняют в доходности проценты по валюте, это настораживает. Шара может продолжаться еще какое-то время, а потом бум и все. Триггером может быть что угодно. Беспорядки на парламентских выборах, мировой кризис, который приведет к выходу инвесторов из ОВГЗ, дефолт. Главное, что это произойдет совершенно неожиданно для гривнедеполюдей. Курс на панике улетит вверх за несколько дней и они не успеют.
Лучше я не буду жадничать.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:25
Аналогично. Сижу по норам и жду, чего Зе начудит в первые 100 дней
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