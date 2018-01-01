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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 968969970971

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 141
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
42
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
20
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:09

ЖК Great, который, для экстрималов.

Достроят или обанкротятся?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:14

  proftpd66 написав:ЖК Great, который, для экстрималов.
Достроят или обанкротятся?
Время покажет! :)
asti
 
Повідомлень: 538
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:19

У меня нет сейчас гривнедепо. Когда при стабильном курсе проценты по гривне в течении длительного времени сильно обгоняют в доходности проценты по валюте, это настораживает. Шара может продолжаться еще какое-то время, а потом бум и все. Триггером может быть что угодно. Беспорядки на парламентских выборах, мировой кризис, который приведет к выходу инвесторов из ОВГЗ, дефолт. Главное, что это произойдет совершенно неожиданно для гривнедеполюдей. Курс на панике улетит вверх за несколько дней и они не успеют.
Лучше я не буду жадничать.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:25

  Vlad442 написав:У меня нет сейчас гривнедепо. Когда при стабильном курсе проценты по гривне в течении длительного времени сильно обгоняют в доходности проценты по валюте, это настораживает. Шара может продолжаться еще какое-то время, а потом бум и все. Триггером может быть что угодно. Беспорядки на парламентских выборах, мировой кризис, который приведет к выходу инвесторов из ОВГЗ, дефолт. Главное, что это произойдет совершенно неожиданно для гривнедеполюдей. Курс на панике улетит вверх за несколько дней и они не успеют.
Лучше я не буду жадничать.

Аналогично. Сижу по норам и жду, чего Зе начудит в первые 100 дней
antey1969
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  #<1 ... 968969970971
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