ЖК Great, который, для экстрималов.
Достроят или обанкротятся?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:09
ЖК Great, который, для экстрималов.
Достроят или обанкротятся?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:14
Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:19
У меня нет сейчас гривнедепо. Когда при стабильном курсе проценты по гривне в течении длительного времени сильно обгоняют в доходности проценты по валюте, это настораживает. Шара может продолжаться еще какое-то время, а потом бум и все. Триггером может быть что угодно. Беспорядки на парламентских выборах, мировой кризис, который приведет к выходу инвесторов из ОВГЗ, дефолт. Главное, что это произойдет совершенно неожиданно для гривнедеполюдей. Курс на панике улетит вверх за несколько дней и они не успеют.
Лучше я не буду жадничать.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:25
Аналогично. Сижу по норам и жду, чего Зе начудит в первые 100 дней
Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:33
ловите бородоча:
По 26 выходит из доллар в гривны не серьезно. А при 28.4 можно в самый раз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Коротко о причинах и перспективах сверхурбанизации столицы:
Фискальный сосальщик. В целом нынешняя фискальная модель продолжает паразитировать на внутреннем рынке, конечном потребителе и населении, используя в виде центрального балансирующего элемента по входящим и исходящим финансовым потокам большой бизнес и концентрируя базовые налоговые денежные потоки в центральной точке сбора - столичной агломерации. Это типичная модель рентной, сырьевой, коррупционной экономики, складывающаяся десятилетиями. Разрушить ее можно за счет кардинального снижения прямых налогов - подоходного и налога на прибыль (как минимум в два раза) и увеличения некоторых видов косвенных налогов (акцизы, импортный НДС) и прочих налоговых и неналоговых сборов: существенное наращивание рентных платежей за использование природных недр, повышение акцизов и кардинальное изменение политики взимания вывозных пошлин с сырьевых товаров. Украина может ежегодно за счет экспортных пошлин формировать национальный резервный фонд на сумму как минимум $2 млрд. Эти ресурсы вполне реально направлять на инфраструктурные проекты и структурное преобразование экономики. Нужна своеобразная фискальная инверсия, когда за счет изменения механизмов стимулирования, таких как возмещение НДС или роста налоговых отчислений от экспорта сырья, а также вследствие защиты внутреннего рынка будут созданы точки роста более сложной, рельефной экономики, обладающей высоким уровнем добавленной стоимости, которая со временем и станет основным донором бюджета с постепенным вовлечением домохозяйств в фискальную систему по мере роста их благосостояния. В противном случае основной источник наполнения бюджета так и останется в виде импортного НДС - и так вплоть до нового курсового обвала, который похоронит не только импорт, но и доходную часть бюджета. К сожалению, учитывая насколько данная модель подходит для съема сырьевой ренты, инерция сопротивления сырьевых ФПГ будет колоссальной.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:14
В Киеве рекордное количество квартир, но их некому покупать
https://news.finance.ua/ru/news/-/448783/v-kieve-postroili-rekordnoe-kolichestvo-kvartir-no-ih-nekomu-pokupat
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:43
По Диаденс. Нашёл фото с места, на котором видно куда выходит секция 1. Однухи аккурат напротив альтер эго. Масштаб комплекса серьезный, дома придётся разнести по крайним точкам участка, чтоб на стилобате поместился двор
ПС
Если с видом на коновальца, то однозначно первую секцию нужно брать (но от 60 метров), рельеф уходит резко вниз, даже с 10ого этажа будет бимба, а вот на против второй секции находится гос. земельный участок, какие то ведомственные гаражи, которые со временем займёт очередной пафосный жк.
В общем либо вторую секцию на стадион, либо первую на коновальца.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:46
Главное следственное управление (ГСУ) Службы безопасности Украины (СБУ) прекратило уголовное производство в отношении ЧАО "Позняки-Жил-Буд", не зафиксировав подтверждений нарушения стройкомпанией законодательства, сообщил основатель инвестиционно-девелоперской группы компаний Taryan Group (Киев) Артур Мхитарян в сети Facebook во вторник.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Проезжал возле ТТ, ну масштаб сумашедший. Секции с видом друг на друга будут очень близкими соседями, благо у их будущих владельцев трусы будут фирменными, не грех и показать.
Новус почти готов, судя по всему новус с фудкортом, вентиляционная система на крыше. Жители ЖК Бульвар фонтанов рады до усрачки, их обложили, с одной стороны Тарян закрыл им ммм...ВСЁ, с другой приятные запахи фастфуда.
Заехал в Гринвилль(бывший НК5), место трэш, но строят бодренько, жаль оп на Глыбочицкой.
|