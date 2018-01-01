Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:39

Коротко о причинах и перспективах сверхурбанизации столицы:





Фискальный сосальщик. В целом нынешняя фискальная модель продолжает паразитировать на внутреннем рынке, конечном потребителе и населении, используя в виде центрального балансирующего элемента по входящим и исходящим финансовым потокам большой бизнес и концентрируя базовые налоговые денежные потоки в центральной точке сбора - столичной агломерации. Это типичная модель рентной, сырьевой, коррупционной экономики, складывающаяся десятилетиями. Разрушить ее можно за счет кардинального снижения прямых налогов - подоходного и налога на прибыль (как минимум в два раза) и увеличения некоторых видов косвенных налогов (акцизы, импортный НДС) и прочих налоговых и неналоговых сборов: существенное наращивание рентных платежей за использование природных недр, повышение акцизов и кардинальное изменение политики взимания вывозных пошлин с сырьевых товаров. Украина может ежегодно за счет экспортных пошлин формировать национальный резервный фонд на сумму как минимум $2 млрд. Эти ресурсы вполне реально направлять на инфраструктурные проекты и структурное преобразование экономики. Нужна своеобразная фискальная инверсия, когда за счет изменения механизмов стимулирования, таких как возмещение НДС или роста налоговых отчислений от экспорта сырья, а также вследствие защиты внутреннего рынка будут созданы точки роста более сложной, рельефной экономики, обладающей высоким уровнем добавленной стоимости, которая со временем и станет основным донором бюджета с постепенным вовлечением домохозяйств в фискальную систему по мере роста их благосостояния. В противном случае основной источник наполнения бюджета так и останется в виде импортного НДС - и так вплоть до нового курсового обвала, который похоронит не только импорт, но и доходную часть бюджета. К сожалению, учитывая насколько данная модель подходит для съема сырьевой ренты, инерция сопротивления сырьевых ФПГ будет колоссальной.