Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:Главное следственное управление (ГСУ) Службы безопасности Украины (СБУ) прекратило уголовное производство в отношении ЧАО "Позняки-Жил-Буд", не зафиксировав подтверждений нарушения стройкомпанией законодательства, сообщил основатель инвестиционно-девелоперской группы компаний Taryan Group (Киев) Артур Мхитарян в сети Facebook во вторник. http://www.fixygen.ua/news/20190510/sbu-prekratila.html
Вообще никуя не понятно, какого ГСУ СБУ занимается вероятными нарушениями ПЖБ. Или своими объектами ПЖБ подрывает безопасность страны, сильно красиво наверное, так быть не может. Вот если бы разноцветные коробки интергала, то другое дело
Serg-ik написав:Главное следственное управление (ГСУ) Службы безопасности Украины (СБУ) прекратило уголовное производство в отношении ЧАО "Позняки-Жил-Буд", не зафиксировав подтверждений нарушения стройкомпанией законодательства, сообщил основатель инвестиционно-девелоперской группы компаний Taryan Group (Киев) Артур Мхитарян в сети Facebook во вторник. http://www.fixygen.ua/news/20190510/sbu-prekratila.html
Вообще никуя не понятно, какого ГСУ СБУ занимается вероятными нарушениями ПЖБ. Или своими объектами ПЖБ подрывает безопасность страны, сильно красиво наверное, так быть не может. Вот если бы разноцветные коробки интергала, то другое дело
Вчера глава СБУ Василь Грицак получил звание Героя Украины, указ на сайте Президента опубликован. За героические заслуги!!!@