RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 969970971972

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 141
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
42
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
20
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:52

  proftpd66 написав:ЖК Great, который, для экстрималов.

Достроят или обанкротятся?

Скорее всего достроят, но совсем не в том виде, что на рендере. :mrgreen: Файни львивськи забудовныкы воны таки, меняют проекты по ходу стройки. Хотя без своих в парламенте хз как сложится их судьба.
hume
 
Повідомлень: 5525
З нами з: 27.12.12
Подякував: 507 раз.
Подякували: 803 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:57

  Serg-ik написав:Главное следственное управление (ГСУ) Службы безопасности Украины (СБУ) прекратило уголовное производство в отношении ЧАО "Позняки-Жил-Буд", не зафиксировав подтверждений нарушения стройкомпанией законодательства, сообщил основатель инвестиционно-девелоперской группы компаний Taryan Group (Киев) Артур Мхитарян в сети Facebook во вторник.
http://www.fixygen.ua/news/20190510/sbu-prekratila.html

Вообще никуя не понятно, какого ГСУ СБУ занимается вероятными нарушениями ПЖБ. Или своими объектами ПЖБ подрывает безопасность страны, сильно красиво наверное, так быть не может. Вот если бы разноцветные коробки интергала, то другое дело
hume
 
Повідомлень: 5525
З нами з: 27.12.12
Подякував: 507 раз.
Подякували: 803 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 12:14

  hume написав:
  Serg-ik написав:Главное следственное управление (ГСУ) Службы безопасности Украины (СБУ) прекратило уголовное производство в отношении ЧАО "Позняки-Жил-Буд", не зафиксировав подтверждений нарушения стройкомпанией законодательства, сообщил основатель инвестиционно-девелоперской группы компаний Taryan Group (Киев) Артур Мхитарян в сети Facebook во вторник.
http://www.fixygen.ua/news/20190510/sbu-prekratila.html

Вообще никуя не понятно, какого ГСУ СБУ занимается вероятными нарушениями ПЖБ. Или своими объектами ПЖБ подрывает безопасность страны, сильно красиво наверное, так быть не может. Вот если бы разноцветные коробки интергала, то другое дело


Вчера глава СБУ Василь Грицак получил звание Героя Украины, указ на сайте Президента опубликован.
За героические заслуги!!!@
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33222
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3278 раз.
Подякували: 6351 раз.
 
Профіль
18
2
2
  #<1 ... 969970971972
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1409, 1410, 1411
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
14104 2352928
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 тра, 2019 12:20
Долярчик
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 179682
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 49223
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.