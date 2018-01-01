Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
По Диаденс. Нашёл фото с места, на котором видно куда выходит секция 1. Однухи аккурат напротив альтер эго. Масштаб комплекса серьезный, дома придётся разнести по крайним точкам участка, чтоб на стилобате поместился двор
ПС Если с видом на коновальца, то однозначно первую секцию нужно брать (но от 60 метров), рельеф уходит резко вниз, даже с 10ого этажа будет бимба, а вот на против второй секции находится гос. земельный участок, какие то ведомственные гаражи, которые со временем займёт очередной пафосный жк.
В общем либо вторую секцию на стадион, либо первую на коновальца.
Главное следственное управление (ГСУ) Службы безопасности Украины (СБУ) прекратило уголовное производство в отношении ЧАО "Позняки-Жил-Буд", не зафиксировав подтверждений нарушения стройкомпанией законодательства, сообщил основатель инвестиционно-девелоперской группы компаний Taryan Group (Киев) Артур Мхитарян в сети Facebook во вторник. http://www.fixygen.ua/news/20190510/sbu-prekratila.html
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Проезжал возле ТТ, ну масштаб сумашедший. Секции с видом друг на друга будут очень близкими соседями, благо у их будущих владельцев трусы будут фирменными, не грех и показать.
Новус почти готов, судя по всему новус с фудкортом, вентиляционная система на крыше. Жители ЖК Бульвар фонтанов рады до усрачки, их обложили, с одной стороны Тарян закрыл им ммм...ВСЁ, с другой приятные запахи фастфуда.
Заехал в Гринвилль(бывший НК5), место трэш, но строят бодренько, жаль оп на Глыбочицкой.
Serg-ik написав:Главное следственное управление (ГСУ) Службы безопасности Украины (СБУ) прекратило уголовное производство в отношении ЧАО "Позняки-Жил-Буд", не зафиксировав подтверждений нарушения стройкомпанией законодательства, сообщил основатель инвестиционно-девелоперской группы компаний Taryan Group (Киев) Артур Мхитарян в сети Facebook во вторник. http://www.fixygen.ua/news/20190510/sbu-prekratila.html
Вообще никуя не понятно, какого ГСУ СБУ занимается вероятными нарушениями ПЖБ. Или своими объектами ПЖБ подрывает безопасность страны, сильно красиво наверное, так быть не может. Вот если бы разноцветные коробки интергала, то другое дело
Serg-ik написав:Главное следственное управление (ГСУ) Службы безопасности Украины (СБУ) прекратило уголовное производство в отношении ЧАО "Позняки-Жил-Буд", не зафиксировав подтверждений нарушения стройкомпанией законодательства, сообщил основатель инвестиционно-девелоперской группы компаний Taryan Group (Киев) Артур Мхитарян в сети Facebook во вторник. http://www.fixygen.ua/news/20190510/sbu-prekratila.html
Вообще никуя не понятно, какого ГСУ СБУ занимается вероятными нарушениями ПЖБ. Или своими объектами ПЖБ подрывает безопасность страны, сильно красиво наверное, так быть не может. Вот если бы разноцветные коробки интергала, то другое дело
Вчера глава СБУ Василь Грицак получил звание Героя Украины, указ на сайте Президента опубликован. За героические заслуги!!!@
Serg-ik написав:Главное следственное управление (ГСУ) Службы безопасности Украины (СБУ) прекратило уголовное производство в отношении ЧАО "Позняки-Жил-Буд", не зафиксировав подтверждений нарушения стройкомпанией законодательства, сообщил основатель инвестиционно-девелоперской группы компаний Taryan Group (Киев) Артур Мхитарян в сети Facebook во вторник. http://www.fixygen.ua/news/20190510/sbu-prekratila.html
Вообще никуя не понятно, какого ГСУ СБУ занимается вероятными нарушениями ПЖБ. Или своими объектами ПЖБ подрывает безопасность страны, сильно красиво наверное, так быть не может. Вот если бы разноцветные коробки интергала, то другое дело
Вчера глава СБУ Василь Грицак получил звание Героя Украины, указ на сайте Президента опубликован. За героические заслуги!!!@
просто монетизацiя
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
hume написав:Проезжал возле ТТ, ну масштаб сумашедший. Секции с видом друг на друга будут очень близкими соседями, благо у их будущих владельцев трусы будут фирменными, не грех и показать.
Новус почти готов, судя по всему новус с фудкортом, вентиляционная система на крыше. Жители ЖК Бульвар фонтанов рады до усрачки, их обложили, с одной стороны Тарян закрыл им ммм...ВСЁ, с другой приятные запахи фастфуда.
Заехал в Гринвилль(бывший НК5), место трэш, но строят бодренько, жаль оп на Глыбочицкой.