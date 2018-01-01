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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 969970971972>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 141
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
42
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
20
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:14

В Киеве рекордное количество квартир, но их некому покупать

https://news.finance.ua/ru/news/-/448783/v-kieve-postroili-rekordnoe-kolichestvo-kvartir-no-ih-nekomu-pokupat
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:43

По Диаденс. Нашёл фото с места, на котором видно куда выходит секция 1. Однухи аккурат напротив альтер эго. Масштаб комплекса серьезный, дома придётся разнести по крайним точкам участка, чтоб на стилобате поместился двор
Зображення

ПС
Если с видом на коновальца, то однозначно первую секцию нужно брать (но от 60 метров), рельеф уходит резко вниз, даже с 10ого этажа будет бимба, а вот на против второй секции находится гос. земельный участок, какие то ведомственные гаражи, которые со временем займёт очередной пафосный жк.

В общем либо вторую секцию на стадион, либо первую на коновальца.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:46

Главное следственное управление (ГСУ) Службы безопасности Украины (СБУ) прекратило уголовное производство в отношении ЧАО "Позняки-Жил-Буд", не зафиксировав подтверждений нарушения стройкомпанией законодательства, сообщил основатель инвестиционно-девелоперской группы компаний Taryan Group (Киев) Артур Мхитарян в сети Facebook во вторник.
http://www.fixygen.ua/news/20190510/sbu-prekratila.html
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Проезжал возле ТТ, ну масштаб сумашедший. Секции с видом друг на друга будут очень близкими соседями, благо у их будущих владельцев трусы будут фирменными, не грех и показать.

Новус почти готов, судя по всему новус с фудкортом, вентиляционная система на крыше. Жители ЖК Бульвар фонтанов рады до усрачки, их обложили, с одной стороны Тарян закрыл им ммм...ВСЁ, с другой приятные запахи фастфуда.

Заехал в Гринвилль(бывший НК5), место трэш, но строят бодренько, жаль оп на Глыбочицкой.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:52

  proftpd66 написав:ЖК Great, который, для экстрималов.

Достроят или обанкротятся?

Скорее всего достроят, но совсем не в том виде, что на рендере. :mrgreen: Файни львивськи забудовныкы воны таки, меняют проекты по ходу стройки. Хотя без своих в парламенте хз как сложится их судьба.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:57

  Serg-ik написав:Главное следственное управление (ГСУ) Службы безопасности Украины (СБУ) прекратило уголовное производство в отношении ЧАО "Позняки-Жил-Буд", не зафиксировав подтверждений нарушения стройкомпанией законодательства, сообщил основатель инвестиционно-девелоперской группы компаний Taryan Group (Киев) Артур Мхитарян в сети Facebook во вторник.
http://www.fixygen.ua/news/20190510/sbu-prekratila.html

Вообще никуя не понятно, какого ГСУ СБУ занимается вероятными нарушениями ПЖБ. Или своими объектами ПЖБ подрывает безопасность страны, сильно красиво наверное, так быть не может. Вот если бы разноцветные коробки интергала, то другое дело
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 12:14

  hume написав:
  Serg-ik написав:Главное следственное управление (ГСУ) Службы безопасности Украины (СБУ) прекратило уголовное производство в отношении ЧАО "Позняки-Жил-Буд", не зафиксировав подтверждений нарушения стройкомпанией законодательства, сообщил основатель инвестиционно-девелоперской группы компаний Taryan Group (Киев) Артур Мхитарян в сети Facebook во вторник.
http://www.fixygen.ua/news/20190510/sbu-prekratila.html

Вообще никуя не понятно, какого ГСУ СБУ занимается вероятными нарушениями ПЖБ. Или своими объектами ПЖБ подрывает безопасность страны, сильно красиво наверное, так быть не может. Вот если бы разноцветные коробки интергала, то другое дело


Вчера глава СБУ Василь Грицак получил звание Героя Украины, указ на сайте Президента опубликован.
За героические заслуги!!!@
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 12:26

  hume написав:
  proftpd66 написав:ЖК Great, который, для экстрималов.

Достроят или обанкротятся?

Скорее всего достроят, но совсем не в том виде, что на рендере. :mrgreen: Файни львивськи забудовныкы воны таки, меняют проекты по ходу стройки. Хотя без своих в парламенте хз как сложится их судьба.


Они намылки песка незаконно много на ЖК Заречном и где-то его возили незаконно. Но тут в принципе намывать песок не надо.

+ могут начать строить сразу все остальные дома, а эту стройку отсрочить еще на 2-4 года как в ЖК Манхетен от КМБ. Там перенесли на 2 года.
Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 10 тра, 2019 12:30, всього редагувалось 2 разів.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 12:28

  zzzzzz написав:
  hume написав:
  Serg-ik написав:Главное следственное управление (ГСУ) Службы безопасности Украины (СБУ) прекратило уголовное производство в отношении ЧАО "Позняки-Жил-Буд", не зафиксировав подтверждений нарушения стройкомпанией законодательства, сообщил основатель инвестиционно-девелоперской группы компаний Taryan Group (Киев) Артур Мхитарян в сети Facebook во вторник.
http://www.fixygen.ua/news/20190510/sbu-prekratila.html

Вообще никуя не понятно, какого ГСУ СБУ занимается вероятными нарушениями ПЖБ. Или своими объектами ПЖБ подрывает безопасность страны, сильно красиво наверное, так быть не может. Вот если бы разноцветные коробки интергала, то другое дело


Вчера глава СБУ Василь Грицак получил звание Героя Украины, указ на сайте Президента опубликован.
За героические заслуги!!!@

просто монетизацiя
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 12:49

  hume написав:Проезжал возле ТТ, ну масштаб сумашедший. Секции с видом друг на друга будут очень близкими соседями, благо у их будущих владельцев трусы будут фирменными, не грех и показать.

Новус почти готов, судя по всему новус с фудкортом, вентиляционная система на крыше. Жители ЖК Бульвар фонтанов рады до усрачки, их обложили, с одной стороны Тарян закрыл им ммм...ВСЁ, с другой приятные запахи фастфуда.

Заехал в Гринвилль(бывший НК5), место трэш, но строят бодренько, жаль оп на Глыбочицкой.

Так Новус же работает уже несколько месяцев.
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