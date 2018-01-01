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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 969970971972

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 141
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
42
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
8%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
20
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 12:51

  hxbbgaf написав:..
После бениных реформ с налогами на все имущество, по-моему, вообще, вряд ли кто-то что-то достроит.
Лендлордам придется тяжко.
А вот идея доходных домов, как нормального бизнеса, без ожесточенной конкуренции с "бабушкиными" хрущами, ИМХО, оживет
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:03

  airmax78 написав:
  hume написав:Проезжал возле ТТ, ну масштаб сумашедший. Секции с видом друг на друга будут очень близкими соседями, благо у их будущих владельцев трусы будут фирменными, не грех и показать.

Новус почти готов, судя по всему новус с фудкортом, вентиляционная система на крыше. Жители ЖК Бульвар фонтанов рады до усрачки, их обложили, с одной стороны Тарян закрыл им ммм...ВСЁ, с другой приятные запахи фастфуда.

Заехал в Гринвилль(бывший НК5), место трэш, но строят бодренько, жаль оп на Глыбочицкой.

Так Новус же работает уже несколько месяцев.

Не в курсе, не местный
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:04

  sequence написав:
  hxbbgaf написав:..
После бениных реформ с налогами на все имущество, по-моему, вообще, вряд ли кто-то что-то достроит.
Лендлордам придется тяжко.
А вот идея доходных домов, как нормального бизнеса, без ожесточенной конкуренции с "бабушкиными" хрущами, ИМХО, оживет

Доходные дома, как бизнес, в такую позу поставят арендаторов, что те тёплые, уютные, бабушкины хрущи будут вспоминать с ностальгией
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:14

  hume написав:..
Доходные дома, как бизнес, в такую позу поставят арендаторов, что те тёплые, уютные, бабушкины хрущи будут вспоминать с ностальгией
Нет, вы не правы. Доходные дома это разделение прав и обязанностей сторон, где помимо ваших обязанностей вовремя платить/не срать/не шуметь, есть право не иметь буйных соседей и тараканов во всех щелях
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:есть право не иметь буйных соседей и тараканов во всех щелях

было бы неплохо еще и право иметь стабильный тариф на аренду или обоснованно повышающийся , но не завтра, а через 3-6 мес.
Знакомая знакомых в Германии платит неизменно ту же сумму за аренду дома с 2001 года
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:49

  Serg-ik написав:..в Германии платит неизменно ту же сумму за аренду дома с 2001 года

Все это регулируется законодательно, в стиле "..имеет право раз в год пересматривать цену на величину, не превышающую {небазовую инфляцию/дефлятор НБУ/...}"
Как будто на бабушкин хрущ цена аренды прижизненная
sequence
 
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  #<1 ... 969970971972
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