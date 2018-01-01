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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 тра, 2019 12:51
hxbbgaf написав:
..
После бениных реформ с налогами на все имущество, по-моему, вообще, вряд ли кто-то что-то достроит.
Лендлордам придется тяжко.
А вот идея доходных домов, как нормального бизнеса, без ожесточенной конкуренции с "бабушкиными" хрущами, ИМХО, оживет
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:03
airmax78 написав: hume написав:
Проезжал возле ТТ, ну масштаб сумашедший. Секции с видом друг на друга будут очень близкими соседями, благо у их будущих владельцев трусы будут фирменными, не грех и показать.
Новус почти готов, судя по всему новус с фудкортом, вентиляционная система на крыше. Жители ЖК Бульвар фонтанов рады до усрачки, их обложили, с одной стороны Тарян закрыл им ммм...ВСЁ, с другой приятные запахи фастфуда.
Заехал в Гринвилль(бывший НК5), место трэш, но строят бодренько, жаль оп на Глыбочицкой.
Так Новус же работает уже несколько месяцев.
Не в курсе, не местный
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:04
sequence написав: hxbbgaf написав:
..
После бениных реформ с налогами на все имущество, по-моему, вообще, вряд ли кто-то что-то достроит.
Лендлордам придется тяжко.
А вот идея доходных домов, как нормального бизнеса, без ожесточенной конкуренции с "бабушкиными" хрущами, ИМХО, оживет
Доходные дома, как бизнес, в такую позу поставят арендаторов, что те тёплые, уютные, бабушкины хрущи будут вспоминать с ностальгией
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:14
hume написав:
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Доходные дома, как бизнес, в такую позу поставят арендаторов, что те тёплые, уютные, бабушкины хрущи будут вспоминать с ностальгией
Нет, вы не правы. Доходные дома это разделение прав и обязанностей сторон, где помимо ваших обязанностей вовремя платить/не срать/не шуметь, есть право не иметь буйных соседей и тараканов во всех щелях
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:39
sequence написав:
есть право не иметь буйных соседей и тараканов во всех щелях
было бы неплохо еще и право иметь стабильный тариф на аренду или обоснованно повышающийся , но не завтра, а через 3-6 мес.
Знакомая знакомых в Германии платит неизменно ту же сумму за аренду дома с 2001 года
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:49
Serg-ik написав:
..в Германии платит неизменно ту же сумму за аренду дома с 2001 года
Все это регулируется законодательно, в стиле "..имеет право раз в год пересматривать цену на величину, не превышающую {небазовую инфляцию/дефлятор НБУ/...}"
Как будто на бабушкин хрущ цена аренды прижизненная
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 14:21
Читал статью, что в Германии так все хорошо только в государственном социальном жилье. Частник всегда найдет способ повысить цену. Например, реконструкция дома. Недавно, даже, была петиция о национализации социального жилья, которое распродали последние годы. Германия это единственная страна Европы с такими перекосами и постепенно она отходит от этой практики.
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Vlad442
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 14:59
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baraka
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:18
Кстати, в Штатах композитный индекс недвиги с Нового года устойчиво смотрит вниз. Не есть хорошим признаком
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antey1969
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:24
antey1969 написав:
Кстати, в Штатах композитный индекс недвиги с Нового года устойчиво смотрит вниз. Не есть хорошим признаком
как долго смотрит?
мона ссыль плиз?
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baraka
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