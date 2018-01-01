... що то таке "дохідний будинок"???
- це так назвали гуртожиток на новий лад?
- чи це так назвали дачний будинок на 4-10 кімнат/номерів?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:29
... зрозуміти незрозуміле! ©®™
... що то таке "дохідний будинок"???
- це так назвали гуртожиток на новий лад?
- чи це так назвали дачний будинок на 4-10 кімнат/номерів?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:13
Скоро світова криза вдарить.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:14
Не читает Доллярчик книги.
Это многоквартирный дом, построенный/выкупленный под аренду.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:38
Смотрите.
Понижение индекса пошло раньше, но с Нового года - устойчиво ниже прогноза.
До паники далеко, но посмотрите индекс за максимальный отрезок. Некоторые тенденции прослеживаются.
Учтите к тому же, что экономика Штатов сейчас на пиковом росте, а безработица на минимуме. На этом фоне такая кардинальная разнонаправленность выглядит настораживающе.
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